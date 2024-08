Leiv Synnes, vd för SBB. Bild: SBB

SBB minskade förlusten under Q2

Bolag SBB minskade förlusten för kvarvarande verksamhet under det andra kvartalet. Substansvärdet minskade också och hyresintäkterna uppgick till 1 012 miljoner kronor (1 164), en minskning med 13,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 720 miljoner kronor (826), en minskning med 12,8 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet exklusive valutakursdifferenser uppgick till 1 430 miljoner kronor (1 116).



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -1 595 miljoner kronor (-4 748).



Rörelseresultatet var -1 544 miljoner kronor (-4 097). Resultatet före skatt var -3 502 miljoner kronor (-10 029). Resultatet efter skatt blev -2 271 miljoner kronor (-9 040). Resultat per aktie uppgick till -1,68 kronor (-5,59).



Siffror avser kvarvarande verksamhet.



Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 8,36 kronor (15,32). Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 10,07 kronor (18,99).



"Vi har skapat en ny koncernstruktur som på ett effektivare sätt kan skapa aktieägarvärde över tid, vilken bygger på en decentraliserad förvaltningsmodell med självständiga portföljbolag. Genom att renodla fastighetsbeståndet och skapa hel- eller delägda portföljbolag stärks

vår finansiella ställning samtidigt som värdet i vårt fastighetsbestånd synliggörs", uppger vd Leiv Synnes i rapporten.



"Vi är inte klara än – vi har mycket kvar att göra – men jag är glad att kunna konstatera att utvecklingen går i rätt riktning, inte bara i det arbete vi gör på SBB, men också att vi idag – till skillnad mot för ett år sedan – ser tydligt hur marknadsförutsättningarna runt omkring oss blir allt bättre. Vi är på väg att minska skuldnivån och beroendet av enskilda typer av finansiering – och vi arbetar utifrån en bra plan för att åstadkomma detta", skriver Synnes vidare.



Likt många andra fastighetsbolag tar han även upp inflationsfrågan och hur det påverkar bostäder.



"Ökning av bostadshyror har på kort sikt halkat efter de tre senaste årens inflation med omkring elva procent för Stockholms län. Min tro är att bostäder kommer ta igen denna differens och lite till under kommande år. Vi vet redan nu att hyresnivåerna kommer öka mer under 2025 än marknadens inflationsantaganden."



Han tror att räntorna och inflationen kommer att falla tillbaka och bli lägre framöver.



SBB hade i slutet av kvartalet en snittränta på 2,01 procent och den genomsnittliga förfallotiden var 3,8 år.

