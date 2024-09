De största hinder bostadsbyggarna ser nu är svag efterfrågan följt av svårigheter att finansiera byggandet. Bild: SBAB Bank

SBAB: "Ännu inte mycket att glädjas över i bostadsbyggarbranschen"

Bostäder Sänkta räntor och lägre inflation, men än syns inga tecken på någon tydlig uppgång i bostadsbyggarbranschen skriver banken SBAB i ett pressmeddelande. Antalet sålda nya bostäder ligger kvar på låga tal. Andelen prissänkta och försäljningstiderna ligger kvar på höga nivåer.

Bild: SBAB

Robert Boije, chefsekonom på SBAB. Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

SBAB har sammanställt det aktuella försäljningsläget för nya bostäder nu i september. SBAB har också ställt efterfrågan på nya bostäder mot utbudet beräknat med SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för andra kvartalet i år. Den beräknade efterfrågan utgår från hushållens preferenser och bostadsköparnas betalningsförmåga ställd i relation till bostadskostnaderna för olika boendeformer.



Efterfrågan på nya bostäder, uppskattad utifrån bland annat hushållens betalningsförmåga, visar att det under kvartal två i genomsnitt var balans mellan efterfrågan och utbudet av nya bostäder för samtliga boendeformer i Sverige som helhet och i storstadsområdena. Däremot finns obalanser i flera kommuner och regionstäder med både över- och underskott. SBAB:s prognos om cirka 25 000 – 30 000 bostäder i genomsnitt per år fram till 2030 bedöms som en tillräcklig byggtakt för att hålla jämna steg med befolkningstillväxten i SCB:s senaste framskrivning. Fokus i bostadsbyggandet kommande år bör vara att bygga där efterfrågan och behovet är som störst och med hänsyn till förändringar i hushållens sammansättning. Någon stor allmän bostadsbrist ser det inte ut att bli kommande år.



Antalet sålda nya bostäder har sedan årsskiftet i genomsnitt legat marginellt över nivåerna under samma period förra året. Någon tydlig ljusning syns ännu inte. De nya bostäder som ändå har sålts har i genomsnitt legat ute till försäljning i runt tio månader innan de såldes. Inte heller här syns någon tydlig förbättring. Andelen prissänkta nya bostäder, bedömd utifrån listpriser, ligger också kvar runt nio till tio procent.

– Sänkta räntor och lägre inflation i all ära men än syns inga tecken på någon tydlig uppgång i bostadsbyggarbranschen. Antalet sålda nya bostäder ligger kvar på låga nivåer och marginellt över de förra året. Andelen prissänkta nya bostäder och försäljningstiderna ligger kvar på höga nivåer, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.



Pandemin och Ukrainakriget bidrog till att byggkostnaderna på kort tid ökade med hela 30 procent. Det bidrog, tillsammans med fallande priser på andrahandsmarknaden, till att nya bostäder fick svårt att konkurrera med de på andrahandsmarknaden. Byggkostnadsinflationen är nu normal igen men det hjälper inte när prisnivåerna på nya bostäder markant överstiger de på andrahandsmarknaden. De största hinder bostadsbyggarna just nu ser är just efterfrågan närmast följt av svårigheter att finansiera byggande.



Efterfrågan på nya bostäder uppskattad utifrån bland annat hushållens betalningsförmåga, som kan skilja sig från behovet, visar att det i genomsnitt i stort sett är balans mellan efterfrågan och utbudet av nya bostäder för samtliga boendeformer i Sverige som helhet. Det gäller även för storstadsområdena. HMI fortsatte att sjunka under andra kvartalet för Sverige som helhet och samtliga boendeformer. Huvudskälet till det är att utbudet minskat till följd av färre påbörjade nya bostäder. Samtidigt som det i genomsnitt råder balans för Sverige och storstadslänen som helhet finns det stora regionala och lokala variationer i förhållandet mellan efterfrågan och utbudet med både överskott och underskott. I exempelvis Stockholms län visar indexet stora överskott på bostadsrätter i framför allt Järfälla och Täby.



Det är svårt att uppskatta den samlade bostadsbristen i Sverige. Bedömt utifrån tre olika indikatorer uppskattar SBAB att bostadsbristen i Sverige – aggregerat sett – inte längre är särskilt stor. Sett till att det råder överskott i vissa områden och underskott i andra, kan bostadsbristen i praktiken dock vara något större. SBAB prognos om cirka 25 000 – 30 000 bostäder i genomsnitt per år fram till 2030, bedöms i stora drag som tillräckligt för att hålla jämna steg med den av SCB nyligen nedreviderade befolkningstillväxten.

– Fokus i bostadsbyggandet kommande år bör vara att bygga där efterfrågan och behovet är som störst. Hänsyn måste också tas till förändringar i hushållens sammansättning där antalet singelhushåll bedöms öka och andelen äldre ökar i befolkningen. Någon stor allmän bostadsbrist ser det inte ut att bli sett till Sverige som helhet, säger Robert Boije.

