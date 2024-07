Savills IM säljer logistikfastighet i Göteborg. Bild: Daniel Larsson ”FotografDaniel”

Savills IM säljer till Swiss Life

Transaktioner Savills IM säljer fullt uthyrd logistik- och terminalbyggnad omfattande 25 700 kvadratmeter uthyrningsbar area till Swiss Life Asset Managers.

Savills Investment Management (Savills IM) har avyttrat en logistikfastighet i Göteborg på uppdrag av deras Nordic Logistics Club Deal. Köpare är Swiss Life Asset Managers Nordics på uppdrag av en av deras fonder och en grupp investerare.



Anläggningen uppfördes 2009 och är tillbyggd under 2014, omfattar cirka 25 700 kvadratmeter uthyrningsbar area och är belägen i Backa industriområde i direkt närhet till centrala Göteborg och med bra förbindelse till E6:an och Göteborgs hamn.



Fastigheten är fullt uthyrd till en etablerad logistikoperatör och fungerar både som en omlastningsplattform för varor samt som ett distributionscenter för regionen. Byggnaden har en energideklaration klass A och under ägandeperioden har flera förbättringsåtgärder genomförts såsom expansion av "last-mile"-lagret samt flera ESG-relaterade förbättringar för att minska fastighetens koldioxidavtryck.



Savills IM:s Nordic Logistics Club Deal lanserades under 2014 med tyska institutionella investerare som en tysk Spezialfond med elva tillgångar som mest i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Savills IM förvaltar fastigheter i Norden till ett totalt värde om cirka 1,6 miljarder euro för olika fonder och mandat.

– Den här försäljningen visar att det finns ett starkt intresse för investeringar i högkvalitativa logistiklägen med urbana inslag och med starka ESG-egenskaper. Denna fond har återigen överträffat förväntningar, levererat en stark avkastning och en god totalavkastning under den 10-åriga investeringsperioden. Backa utgör den tionde försäljningen för fonden och vi förväntar oss att sälja den sista kvarvarande tillgången senare under året, säger Peter Broström, chef för Norden på Savills IM.

– Denna transaktion understryker vår övertygelse om att den nordiska investeringsmarknaden för logistikfastigheter är tillbaka med en konkurrensutsatt budprocess från olika investerarkategorier. Vi är mycket nöjda med resultatet av denna försäljning men letar även fortsättningsvis efter ytterligare logistiktillgångar att förvärva i rätt lägen inom den nordiska marknaden, säger Lisen Heijbel, investeringschef Norden på Savills IM.



DLA Piper har agerat legal rådgivare till Savills IM i affären och Savills har agerat säljrådgivare.

