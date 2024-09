Nya besked om hur presumtionshyror ska sättas och utvecklas över tid. Bild: iStock

Så ska presumtionshyror reformeras – utredningen är klar

Bostäder Presumtionshyror ska få samma årliga hyresutveckling som övriga hyresrätter, enligt ett förslag från en statlig utredning. Det är positivt men det behövs ytterligare reformer för att öka nybyggnationen av hyresrätter skriver Fastighetsägarna i ett pressmeddelande. På samma sätt meddelar Hyresgästföreningen att de är kritiska kring delar av utredningen men välkomnar samtidigt vissa aspekter ur den.

En statlig utredning har lämnat sina förslag för att förbättra presumtionshyressystemet. Utredningen föreslår bland annat att lägenheter med presumtionshyra som huvudregel ska få samma procentuella årliga hyreshöjning som övriga hyresrätter och att hyresjusteringar ska kunna prövas av en särskild skiljeman. Förslaget välkomnas av Fastighetsägarna.

– Det är positivt att utredningen lämnar ett förslag som möjliggör rimlig hyresutveckling för presumtionshyror. Som det ser ut nu är det svårt att få ihop kalkylen och komma överens om hyresnivåer på de nivåer som behövs för att huset ska byggas, säger Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna och expert i utredningen.

– Investerarna har samtidigt börjat granska presumtionshyressystemet och de osäkerhetsfaktorer som är kopplade till exempelvis den årliga hyresutvecklingen mer noggrant inför investeringsbeslut. Det är inte säkert att de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att fastighetsföretagen ska återfå förtroendet för presumtionshyresmodellen, säger Johan Kleveland.



I betänkandet föreslås även att tvister om inflyttningshyra ska kunna prövas av en särskild skiljeman, förutsatt att parterna är överens om det.

– Det är positivt att utredningen identifierat att det finns problem med att komma överens om inflyttningshyra. Vi är emellertid tveksamma till att det förslag som läggs fram kommer lösa de problem som finns att komma överens.

– Även om de föreslagna förändringarna kommer förbättra presumtionshyressystemet, kommer de inte vara tillräckliga. För att verkligen stimulera nyproduktionen krävs en större reform rörande hyra i nyproduktion, avslutar Johan Kleveland.



Hyresgästföreningen är kritiska kring delar av utredningen men välkomnar samtidigt vissa aspekter av utredningen.

– Det vi tycker är bra med utredningen är att den sätter ner foten kring hur nyproduktionens hyror ska sättas i framtiden. Utredningen pekar också tydligt ut vilka verktyg parterna kan använda för att lösa hur nyproduktionshyrorna ska sättas. Det fanns en stelhet i den tidigare hovrättsdomen kring presumtionshyra som ställde till problem för hyresmarknadensparter att komma överens i hyresförhandlingarna om nyproducerade hyreslägenheter. Nu säkrar utredningen upp att det återigen är hyresmarknadens parter som förhandlar fram nyproduktionshyran. Det är bra, säger Roger Höög, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.



Hyresgästföreningen ställer sig dock kritiska till vissa delar av utredningen, bland annat retroaktiviteten, och känner en oro för att systemet kommer resultera i ännu dyrare bostäder i framtiden.

– Vi är mycket kritiska till att de här reglerna även kommer gälla för de fastigheter som redan tidigare fanns i presumtionssystemet, som redan fått betalt. Det kommer resultera i att hyresgästerna får högre hyror och riskera att ge nyproducerade lägenheter väldigt höga hyror för hyresgäster på sikt. När det som allra mest behövs är lägenheter med hyror som folk har råd att bo i, skulle det här vara en utveckling i helt fel riktning, säger Roger Höög.

– Redan idag är hyrorna i nyproducerade lägenheter väldigt höga. Trots den höga bostadsbristen är det väldigt många som inte kan flytta in i en nyproduktionshus just på grund av de höga hyrorna. När det som allra mest behövs är lägenheter med hyror som folk har råd att bo i, skulle det här vara en utveckling i helt fel riktning.



Regeringen gav igår även besked om att uppdraget ska utvidgas med ett tilläggsdirektiv. Utredaren ska nu även bland annat föreslå hur de hyresrättsliga reglerna kan ändras för att underlätta uthyrning av företagsbostäder.

– Tyvärr finns det många problem på den här marknaden. Systemet utnyttjas av oseriösa aktörer som tjänar grova pengar på kryphål i lagen. Alldeles för många hyresgäster far illa idag, dom får betala ockerhyror och sitter med osäkra hyreskontrakt. Det är helt klart så att kryphålen måste täppas till, lagen måste skärpas, säger Roger Höög.

