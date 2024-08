Ruukki och Logicenters bygga logistikcenter i Tammerfors

Nytt logistikcenter uppförs i Tammerfors. Bild: Nrep Logicenters

Bygg/Arkitektur Ruukki Construction, ett företag i SSAB-koncernen, har tecknat avtal med fastighetsinvesteraren Nrep:s logistikavdelning Logicenters om att uppföra ett unikt logistikcenter i Tammerfors. Byggnadens livscykelutsläpp blir betydligt mindre än normalt, eftersom väggarna ska bestå av innovativa Ruukkis LowCarbon-produkter.

Ruukki ska leverera sandwichpaneler och designprofiler i produktfamiljen Ruukki LowCarbon till ett logistikcenter som Logicenters bygger i Tammerfors, Finland. Stålentreprenör för projektet är Teräselementti Oy. Fastigheten på 30 000 kvadratmeter kommer att innehålla cirka 10 000 kvadratmeter sandwichpaneler, tillverkade av nästa generations återvunna SSAB Zero-stål och 500 kvadratmeter designprofiler tillverkade av SSAB Fossil-free steel.



Valet av Ruukki LowCarbon-produkter innebär att klimatpåverkan från byggnaden blir upp till 50 procent lägre än från motsvarande produkter tillverkade av traditionellt stål.



Pilotprodukterna i produktsortimentet LowCarbon, som lanserades av Ruukki i maj, ska levereras till kunden under andra och tredje kvartalet 2024, och byggnaden är planerad att stå klar i slutet av 2024.

– Ruukkis LowCarbon-produkter med låga koldioxidutsläpp passar perfekt för att uppfylla våra hållbarhetsmål och bygga toppmoderna logistikcenter. Förutom att välja produkter med låga koldioxidutsläpp investerar vi i energieffektivitet under användning av byggnaden, genom att installera solpaneler på taket och använda jordvärme för att värma anläggningen. Vi siktar på miljöcertifieringen BREEAM Excellent för fastigheten, säger Sanna Vikström, Development Manager vid Logicenters.

– Vi är stolta över att kunna föra byggindustrin mot koldioxidneutralitet med våra produkter. Våra LowCarbon-produkter hjälper kunderna att uppfylla mycket snäva begränsningar för koldioxidavtryck från sina byggnader, säger Jani Backlund, Business Director, Building Envelopes, Finland vid Ruukki Construction.

Logicenters på Branschguiden

Logicenters is the leading developer and owner of modern logistics properties in prime locations in the Nordics with over one million square meters of space and a turnover of 50+ million euros. Over the last decade, we have been the most active developer of modern logistics properties with 20+ completed projects and 400.000+ sqm of space developed. Our leading position as a highly active and modern developer and owner of prime logistics has earned us the trust of a large majority of all the major logistics operators (3PLs) in the region, including Aditro, Bring, DHL, DSV, Itella and PostNord.

...

Läs mer om Logicenters på Branschguiden