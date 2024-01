Nordic Forum. Bild: Revelop

Revelop hyr ut över 1 100 kvadratmeter kontor i Kista

Uthyrning Revelop har tecknat tre separata hyresavtal omfattande totalt cirka 1 100 kvadratmeter i Kista. Samtliga uthyrningar avser kontorslokaler belägna i Nordic Forum i Kista.

Revelop förvärvade kontorsfastigheten Nordic Forum 2016 och har sedan dess drivit ett omfattande utvecklingsarbete. Fastigheten har också genomgått en hållbarhetsresa från brun till grön genom initiativ som energioptimering, installation av solpaneler och laddstolpar samt ett mer effektivt nyttjande av fastighetens ytor. Utemiljön har fått ett lyft i form av en ny park, bänkar och utegym för att skapa en attraktiv plats i rörelse.



Nordic Forum är idag en hållbar, modern fullservicefastighet med stora gemensamma loungeytor, gym och cykelrum. Ett nytt hotell är under utveckling i en av byggnadskropparna och öppnar senare i år. I Nordic Forum finns även Revelops framgångsrika och egenutvecklade co-workingkoncept C/O Workspace vars ytor nyligen utökades för tredje gången med anledning av den stora efterfrågan.



Nu har Revelop tecknat tre nya hyresavtal omfattande totalt 1 100 kvadratmeter. De nya hyresgästerna i Nordic Forum är Nissan Nordic, Sverige Parkering AB och Lycamobile Sweden AB.



Nissan Nordic har tecknat avtal om förhyrning av en kontorslokal om cirka 460 kvadratmeter. Tillträde sker under andra kvartalet i år. I samband med uthyrningen görs investeringar för att minska energiförbrukningen och minska fastighetens klimatavtryck ytterligare. Energiförbrukningen för lokalen beräknas reduceras med cirka 45 procent.



Sverige Parkering AB och Lycamobile Sweden AB har tecknat avtal om förhyrning av cirka 360 kvadratmeter respektive nära 300 kvadratmeter kontor. Sverige Parkering tillträder under andra kvartalet i år och Lycamobile tillträdde under fjärde kvartalet 2023.

– Vi är mycket glada över att få välkomna nya hyresgäster till Nordic Forum. Affärerna är resultatet av ett aktivt förvaltnings- och uthyrningsarbete som ligger i linje med vårt mål att skapa attraktiva kontorslokaler med hållbarhet i fokus, säger Linus Sjödin, förvaltningsansvarig på Revelop.

