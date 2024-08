Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke. Bild: Veidekke

Resultat högre och omsättning mindre än väntat i Veidekkes rapport

Bolag Veidekkes omsättning uppgick till 10,8 miljarder norska kronor under andra kvartalet 2024. Resultatet före skatt var 484 miljoner norska kronor och resultat per aktie var 2,7 norska kronor. – Veidekke håller en hög aktivitetsnivå och har ökat både resultat och lönsamhet jämfört med föregående år, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

– Vi har en god drift och även med en något lägre omsättning har vi förbättrat vårt resultat väsentligt jämfört med andra kvartalet förra året. Förbättringen var störst inom Infrastruktur Norge och det är särskilt glädjande att se förbättringen inom asfaltverksamheten, säger Jimmy Bengtsson i en kommentar till rapporten.



– Koncernen upprätthåller en hög orderreserv efter en bred och god orderingång under kvartalet. Vi förväntar oss fortsatt god aktivitet inom infrastrukturverksamheterna och marknaden erbjuder många intressanta projekt. Den norska byggverksamheten har en solid orderbok, även om omsättningen under de kommande kvartalen fortsatt kommer att ligga under fjolårets nivå. I den svenska byggverksamheten speglar orderreserven både nedgången på bostadsmarknaden och omstruktureringen av vår verksamhet och på kort sikt ser vi ingen förändring i denna bild, säger Jimmy Bengtsson.



Omsättningen under kvartalet uppgick till 10,8 miljarder norska kronor, jämfört med 11,2 miljarder under andra kvartalet 2023. Omsättningen ökade i Infrastruktur Norge och Danmark, var stabil i Infrastruktur Sverige och minskade något i byggverksamheterna i Norge och Sverige.



Resultatet före skatt under andra kvartalet uppgick till 484 miljoner norska kronor, en ökning med 25 procent från 387 miljoner under samma kvartal 2023. Jämfört med förra året ökade resultatet i alla verksamhetsområden, med undantag för Bygg Norge. Den totala resultatmarginalen var 4,5 procent, jämfört med 3,5 under andra kvartalet 2023.



Omsättningen för första halvåret uppgick till 20,3 miljarder norska kronor, jämfört med 20,6 miljarder norska kronor under första halvåret 2023. Resultatet uppgick till 509 miljoner norska kronor, jämfört med 240 miljoner föregående år.

