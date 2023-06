Resinova köper för 525 miljoner av John Mattson

Bild: Istock

Transaktioner John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheten Tryckregulatorn 1 på Lidingö. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Resinova Bostads AB.

Fastigheten Tryckregulatorn 1 är belägen i stadsdelen Dalénum på Lidingö, en ny stadsdel som har vuxit fram i den gamla AGA-fabrikens område. Fastigheten, som färdigställdes 2015, utgörs av 146 bostadslägenheter samt ett garage med 121 parkeringsplatser. Den totala uthyrbara arean uppgår till 9 220 kvadratmeter varav bostäder utgör 95 procent. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket överstiger bokfört värde per första kvartalet 2023 med cirka 2 miljoner kronor. Beräknad resultateffekt från transaktionen uppgår för John Mattson till cirka 20 miljoner kronor, efter avdrag för latent skatt och transaktionskostnader samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt. För andra kvartalet kommer en realiserad värdeförändring att redovisas. Försäljningen sker genom en bolagsaffär.

– Vi fortsätter att agera proaktivt och handlingskraftigt för att anpassa bolaget till nya marknadsförutsättningar och genom försäljningen tar vi ytterligare ett steg mot en lägre belåningsgrad. Att det underliggande fastighetsvärdet överstiger bokfört värde bekräftar värdet på vår fastighetsportfölj, kommenterar Per Nilsson, vd för John Mattson.



Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheten den 29 juni 2023.



Tango och Wigge & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

Wigge & Partners på Branschguiden

Wigge & Partners is a partnership founded by five senior lawyers in January 2015. Together, the founding partners enjoy considerable experience in complex legal transactions and an extensive international network.



We believe that our experience-driven approach creates genuine added value for our clients. A key factor is a small team approach with a senior lawyer taking a hands-on role in every single matter for our clients.



Working closely with leading specialist lawyers in our network, we are able to provide clients with the best advise on all corporate legal issues, from intellectual p...

Läs mer om Wigge & Partners på Branschguiden