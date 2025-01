Claes Stråth ordförande HMK, Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen och Anders Norstrand, vd Sveriges Allmännytta. Bild: Hyresgästföreningen

Rekordfå tvister till Hyresmarknadskommittén

Bostäder Hyresmarknadskommittén ser nu en positiv trend med rekordfå tvister som kommer in för behandling. Denna utveckling speglar det alltmer konstruktiva samarbetet mellan hyresmarknadens parter. För att ytterligare stärka effektiviteten och förkortning av handläggningstider kliver Claes Stråth in som ny ordförande i Hyresmarknadskommittén.

Under det senaste året har antalet ärenden som behandlas av Hyresmarknadskommittén minskat avsevärt. Denna utveckling är ett resultat av en aktiv dialog och tidiga insatser mellan parterna, vilket har lett till att fler tvister kan lösas lokalt innan de eskalerar.

– Att vi nu ser rekordfå tvister i Hyresmarknadskommittén tycker jag är ett kvitto på att vårt förhandlingssystem verkligen fungerar trots att det utsätts för tryck. HMK fungerar precis så som en partssammansatt tvistelösning ska: som en sista instans när parterna inte kan komma vidare. Det stärker det förtroende som redan finns mellan parterna och skapar trygghet för hyresgästerna. Nu bygger vi vidare på HMK:s positiva renommé och resultat och jag är också glad över att kunna välkomna Claes Stråth som ordförande, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.



– Hyresmarknadskommittén har en mycket viktig roll för att vårt förhandlingssystem ska fungera smidigt och enkelt för de lokala parterna. Under de senaste 8-10 åren har Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen tagit flera beslut för att de lokala parterna ska känna förtroende för HMK och förhandlingssystemet. Nu tar vi ytterligare ett steg genom att ha en oberoende ordförande på HMK:s möten. Jag är övertygad om att detta stärker HMK, stärker förhandlingssystemet och stärker förtroendet hos medlemmarna, säger Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta.



Claes Stråth ny ordförande för HMK och är en väletablerad profil på arbetsmarknaden, med en lång erfarenhet av medling, som tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet och samordning i komplexa förhandlingar. Hans inträde markerar ett viktigt steg i arbetet för att ytterligare effektivisera processen och bygga vidare på det goda samarbetet som redan har etablerats. Genom att fortsätta arbetet med dialog och samarbete strävar kommittén efter att ytterligare förbättra processen för alla inblandade parter.

– Det är med stor ödmjukhet och engagemang som jag tar mig an rollen som ordförande i Hyresmarknadskommittén. Min ambition är att bygga vidare på det goda arbete som redan gjorts och skapa förutsättningar för en ännu smidigare hantering av tvister. Det är viktigt att vi fortsätter att sätta hyresgästernas och fastighetsägarnas behov i fokus, säger Claes Stråth.

