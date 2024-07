Realy Bostad köper byggrätter i Goco. Bild: Realy Bostad

Realy Bostad köper Goco-byggrätter av Trenum

Transaktioner Realy Bostad genomför förvärv i Goco i Mölndal med ambition att byggstarta 181 bostäder redan i höst. Säljer är Trenum som ägs av Balder och Tredje AP-fonden.

Realy Bostad förvärvar byggrätter för uppförande av 181 hyresbostäder i GoCo Health Innovation City i Mölndal. Realy Bostad menar att man genom förvärvet befäster sin position som stadsutvecklare i både Göteborg och Stockholm med fokus på nybyggnation av hållbara hyresbostäder för egen förvaltning.



Realy Bostad har förvärvat fastigheten Mölndal Tingsplatsen 8 för uppförande av 181 hyresbostäder i GoCo Health Innovation City. Förvärvet sker genom bolagsöverlåtelse där Trenum AB, som ägs av Fastighets AB Balder och Tredje AP-fonden, säljer. Produktionen förväntas starta hösten 2024.

– Vi är glada över att tillsammans med Steptura och befintliga byggherrar i området bidra till stadsutvecklingen i GoCo och Göteborgs bostadsförsörjning i stort. Nu ser vi fram emot att ta nästa steg i bolagets utveckling då vi som byggherre under hösten påbörjar produktion av 428 bostäder i Stockholm och Göteborg, säger Hannes Malm, COO och medgrundare av Realy Bostad.



GoCo Health Innovation City i Göteborg är en ny stadsdel med fokus på life science där över 200 000 kvadratmeter kontor och bostäder utvecklas för att locka forskare, entreprenörer och talanger från hela världen.

– Realy Bostads projekt bidrar till att förverkliga vår ambition om att skapa en dynamisk och levande stadsdel. Vi tror på kraften i gemensam kreativitet och engagemang, där bostäder för allmänheten stärker utvecklingen av vårt område och främjar både innovation och hälsa. Realy Bostads erfarenhet och fokus på stadsutveckling, hållbarhet och kvalitet överensstämmer med vår vision – precis vad vi letar efter när vi nu går in i nästa fas av projektet där platsen skall fyllas med människor dygnet runt, säger Anna Eckerstig, Director Real Estate Development, Steptura.



Realy Bostad har på kort tid etablerat sig som en aktiv stadsutvecklare i både Stockholm och Göteborg och når genom förvärvet cirka 900 bostäder i olika utvecklingsskeden med en ambition att växa till 1500 bostäder år 2027. Mot slutet av 2024 förväntas bolagets egna förvaltningsportfölj omfatta cirka 300 nybyggda bostäder med total hyresintäkter om 35 miljoner kronor.



Tillträde skedde 5 juli.



Advokatfirman Nordia agerade rådgivare till Realy Bostad.



Om projektet "Atlas":

• Fastighetsbeteckning: Mölndal Tingsplatsen 8

• Avstånd till Göteborg centrum: 9 kilometer

• Antal bostäder: Cirka 181 hyresbostäder, 1-4 rum och kök

• Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

• Planerad tidslinje: Byggstart hösten 2024 med inflytt under 2026

Ämnen