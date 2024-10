Erik Hävermark. Bild: Sveafastigheter

Prisintervallet för Sveafastigheter klart: 39,5–45,5 kronor

Bolag Prisintervallet per aktie för Sveafastigheter notering på First North är klart. Prisintervallet landar på 39,5–45,5 kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering om 7,9–9,1 miljarder kronor.

SBB, genom sitt dotterbolag SBB i Norden, har beslutat att priset i erbjudandet ska sättas i ett intervall mellan 39,5–45,5 kronor per aktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde för Sveafastigheter om ungefär 7,9–9,1 miljarder kronor. SBB har vidare bestämt att erbjudandet totalt ska uppgå till 88,0 miljoner befintliga aktier i Sveafastigheter (inklusive övertilldelning), motsvarande cirka 44 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

– Dagens offentliggörande markerar en viktig milstolpe i vår ambition att bli det ledande bostadsbolaget i Sverige. En notering kommer att skapa en ännu tydligare profil av Sveafastigheter för våra hyresgäster, kommuner, investerare, finansiella institutioner och övriga intressenter samt möjliggöra för oss att nå den fulla potentialen i vårt befintliga bestånd och vår utvecklingsportfölj, samtidigt som vi uppnår stordriftsfördelar med vår storlek. Vi ser fram emot att välkomna nya investerare att följa med Sveafastigheter på vår resa framåt med ett fokus på organisk tillväxt och lönsamhet, säger Erik Hävermark, vd för Sveafastigheter.

– Sveafastigheter är mycket väl positionerat i en strukturellt växande marknad med en strategiskt fokuserad organisation, attraktiv regional exponering, solid kapitalstruktur i kombination med potentialen i portföljen av stående hus och utvecklingen av nya bostäder. En notering kommer att ge ledningen de rätta förutsättningarna att dra nytta av denna starka bas och därmed markera början på nästa fas av Sveafastigheters resa, säger Peter Wågström, styrelseordförande för Sveafastigheter.

– Vid noteringen blir Sveafastigheter en av Sveriges största renodlade och noterade bostadsbolag. Storleken skapar förutsättningar för effektiv och lönsam bostadsförvaltning. Bostadsfastigheter är en mycket attraktiv fastighetstyp med en kombination av hög efterfrågan och starka underliggande drivkrafter vilket resulterar i en låg riskprofil och en förmåga att skapa ett stadigt växande driftsöverskott över tid. Jag är mycket nöjd med att våra aktieägare – tack vare strukturen för denna försäljning – både får ta del av den förstärkning av SBBs balansräkning som försäljningen resulterar i och därtill ges valmöjligheten att vara direktinvesterade i Sveafastigheter vilket inte varit tillgängligt vid tidigare avyttringar som SBB genomfört, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

