Rutger Arnhult. Bild: Corem

Positiv nettouthyrning för Corem

Bolag Corem redovisar en postiv nettouthyrning på 87 miljoner under det första halvåret. Förvaltningsresultatet sjönk till 517 miljoner.

Intäkterna uppgick till 1 882 mkr (2 221)

Driftsöverskottet uppgick till 1 223 mkr (1 543)

Finansnettot uppgick till –622 mkr (–741)

Förvaltningsresultatet uppgick till 517 mkr (710)

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till –1 mkr (–1 406) under kvartalet och –485 mkr (–2 911) under perioden

Värdeförändringar på derivat uppgick till –72 mkr (–95)

Periodens resultat uppgick till 6 mkr (–2 729)

Nettouthyrningen uppgick till 87 mkr

Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick till 56 101 mkr (58 033)

Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick per 30 juni till 17,28 kr (17,57)



Corems nettouthyrning uppgick till 37 miljoner kronor i kvartalet och till 87 miljoner kronor för det första halvåret.



Uthyrningsgraden i det andra kvartalet uppgick, likt föregående kvartal, till 86 procent.



Hittills i år har Corem frånträtt eller avtalat om att avyttra totalt 33 fastigheter och fastighetsbolaget kommer att fortsätta minska fastighetportföljen ytterligare under året, enligt vd Rutger Arnhult.



"Vi ser en tilltagande likviditet i kapitalmarknaden och i maj tog vi med lättnad emot beskedet om den första räntesänkningen", skriver han vidare.

