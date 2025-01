Platzer säljer till Infranode. Bild: Philip Liljenberg

Platzer säljer fastighet i Södra Änggården för 552 miljoner

Transaktioner Platzer har sålt skolfastigheten Högsbo 55:13 i stadsdelen Södra Änggården i Göteborg till Infranode. Skolan, som utvecklats av Platzer, omfattar 10 000 kvadratmeter och färdigställdes 2024. Fastigheten säljs för 552 miljoner kronor med frånträde den 28 februari 2025.

Platzer har träffat avtal med Infranode om försäljning av fastigheten Högsbo 55:13, omfattande 10 000 kvadratmeter. Fastigheten säljs för 552 miljoner kronor netto efter avdrag för uppskjuten skatt. Frånträde sker den 28 februari 2025. Catella har varit rådgivare till säljaren.



Skolan har utvecklats av Platzer och färdigställdes under sommaren 2024. Fastigheten är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad silver. Fastigheten är fullt uthyrd till Internationella Engelska Skolan, som tecknat ett 20-årigt hyresavtal med en årshyra om 29 miljoner kronor och 100 procent indexreglering.

– Jag är stolt över Platzers bidrag i omvandlingen av Södra Änggården. I vår ambition att skapa en levande stadsdel är den toppmoderna skolan, som vi färdigställt, en viktig pusselbit. Jag är glad över att vi hittat en långsiktig ägare till skolan i Infranode, som kommer att fortsätta förvalta och utveckla fastigheten, säger Marie Teike, affärsområdeschef utveckling på Platzer.

– Investesteringen i Södra Änggården har stor potential, och vi ser fram emot att bidra till områdets utveckling. Välfungerande skolbyggnader spelar en avgörande roll i samhället, och vi är stolta över att få vara med och skapa stabila förutsättningar för utbildning. Med detta förvärv stärker vi vår position som en långsiktig ägare av social infrastruktur i Norden och vi ser fram emot att fortsätta göra mer investeringar i sektorn, säger Joel Löfroth, ansvarig för svenska investeringar på Infranode.



Södra Änggården är en ny stadsdel i Göteborg som växer fram vid Änggårdsbergens fot med 1 900 bostäder, skola, förskola, restauranger och service. Skolan är en del av den första etappen av omdaningen av Högsbo industriområde till Södra Änggården. Området byggs utifrån visionen "ett skönare stadsliv" med närhet till såväl stadspuls som natur och hav. Platzer är initiativtagare till stadsutvecklingen och har fortsatt samordningsansvar i utvecklingen av stadsdelen.



Infranode är en långsiktig infrastrukturinvesterare med särskilt fokus på de nordiska länderna. Företaget har cirka 18 miljarder kronor under förvaltning från långsiktiga, institutionella investerare, inklusive några av de mest erkända pensionsfonderna i Norden. Förutom tryggare pensioner arbetar Infranode aktivt med att bidra till en hållbar utveckling. Målet är att samtliga tillgångar ska vara Net Zero senast 2040, eller tidigare.



Catella agerar rådgivare till Platzer Fastigheter.

