Under Almedalsveckan 2023 arrangerar Perspetivo ett seminarium på samma tema som bolagets vd, Suzan Hourieh Lindberg, modererar. Panelen består av Cecilia Safaee, vd Hemmaplan, Atusa Rezai, Head of Social Sustainability Brunswick Real Estate’s och David Khabbazi, vd The Social Few samt medgrundare av Perspetivo. Bild: Eddie Ekberg

Perspetivo och Hemmaplan inleder samarbete

Bolag Undersökningsbolaget Perspetivo och Fastighets AB Hemmaplan meddelar idag ett samarbete för att möjliggöra inkluderande utveckling av Gottsunda Centrum – baserat på faktiska behov och insikter från områdets boende och besökare.

Gottsunda Centrum, som ägs av Fastighets AB Hemmaplan, är en viktig del av Gottsundaområdet och en plats som spelar en avgörande roll för områdets invånare. Genom att samarbeta med Perspetivo, ett undersökningsbolag med Nordens mest representativa paneler, kommer Hemmaplan att erhålla data och djupgående insikter om boende och besökare i Gottsunda.

Perspetivo tillhandahåller digitala paneler som representerar mångfalden av människor och perspektiv som finns i hela Sverige, för att därigenom samla in data och djupgående insikter som resulterar i tillförlitliga beslutsunderlag för företagets kunder. I samarbetet med Hemmaplan säkerställer Perspetivo genom sin unika metod att Hemmaplan får en skräddarsydd panel som specifikt speglar Gottsundaområdet. Genom att se till att alla röster kommer till tals gällande preferenser, behov, åsikter och känslor från de som regelbundet rör sig i området kommer Hemmaplan att kunna fatta beslut som är bättre anpassade till de faktiska målgrupperna.

Detta samarbete ger Hemmaplan tillförlitlig styrdata och insikter i arbetet med att följa upp och utveckla sitt arbete med social hållbarhet och fatta relevanta beslut som gynnar områdets utveckling och välmående. Genom att tillhandahålla representativt, inkluderande och därmed tillförlitligt data hjälper Perspetivo Hemmaplan att få djupare förståelse för de behov och önskemål som finns i området.

– Vi är väldigt stolta över att samarbeta med Hemmaplan. Vi tror starkt på betydelsen av att involvera de som påverkas mest i utvecklingen av deras närområde. Genom detta samarbete kommer vi att kunna skapa mer relevant och anpassad stadsutveckling, säger Suzan Hourieh Lindberg, VD och medgrundare av Perspetivo.

Cecilia Safaee, VD för Hemmaplan, förklarar sin strategi bakom samarbetet:

– Hemmaplans mål är att genom Gottsunda Centrum driva en positiv samhällsutveckling tillsammans med och för människor som bor och verkar i Gottsunda, långt utanför vår fastighetsgräns. För att vi ska kunna förstå och följa effekten av vårt arbete, och löpande kunna justera och utveckla arbetet därefter, behöver vi tillförlitlig styrdata. Genom att samarbeta med Perspetivo får vi möjlighet att löpande samla in tillförlitlig representativ data, som hjälper oss att få större utväxling och träffsäkerhet i vårt arbete.

Detta samarbete är en viktig milstolpe för både Perspetivo och Hemmaplan, och det stärker parternas gemensamma mål att skapa hållbara och trivsamma områden där människor som bor och verkar sätts i främsta rummet.

Under Almedalsveckan 2023 arrangerar Perspetivo ett seminarium på samma tema som bolagets vd, Suzan Hourieh Lindberg, modererar. Panelen består av Cecilia Safaee, vd, Hemmaplan, Atusa Rezai, Head of Social Sustainability Brunswick Real Estate’s och David Khabbazi, vd The Social Few samt medgrundare av Perspetivo.



Perspetivo

Perspetivo är den första insikts- och undersökningsplattformen som med hjälp av representativa paneler tillhandahåller en djupare förståelse för den nordiska befolkningen, inklusive minoritetsgrupper.* Vi gör det möjligt för användare att inkludera ett statistiskt signifikant och representativt underlag för att du ska kunna förstå och fatta viktiga beslut på rätt grunder.

Vi tillhandahåller externa undersökningar såsom marknadsundersökningar, samhällsundersökningar och opinionsundersökningar samt interna undersökningar såsom perspektivmätningar.

*Exempelvis arabisk-, somalisk- och/eller farsitalande svenskar.



Fastighets AB Hemmaplan

Fastighets AB Hemmaplan är en långsiktig fastighetsägare med ambitionen att skapa samhällsutvecklande fastigheter. Hemmaplan utvecklar och förvaltar centrumfastigheter och mötesplatser i stadsdelar som präglas av socioekonomiska utmaningar. Målet är att driva positiv samhällsutveckling, med och för människor som bor och är verksamma i området, för att alla ska kunna växa upp med lika möjligheter i ett tryggt område där de känner sig hemma.

Hemmaplan äger Gottsunda Centrum i Uppsala som omfattar 29 000 kvadratmeter och inrymmer bland annat handel, vård och samhällsservice, bibliotek, kulturhus och kontor. Tillsammans med Fastighets AB Trianon äger Hemmaplan sedan 2021 även Rosengård Centrum i Malmö. Hemmaplan ägs av Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Ämnen