Förvaltningsrätten i Göteborg – innan tillbyggnad. Bild: Förvaltningsrätten i Göteborg.

Peab bygger om Förvaltningsrätten i Göteborg

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att göra en om- och tillbyggnad av Förvaltningsrättens lokaler på Heden i centrala Göteborg. Fastighetsägare och beställare är Skandia Fastigheter och Domstolsverket är hyresgäst. Kontraktssumman uppgår till 110 miljoner kronor.

Uppdraget innebär att fastigheten kommer att tillgodose Förvaltningsrättens behov bättre genom en tillbyggnad i fyra våningar för domstolsytor samt kontorsytor om cirka 2 300 kvadratmeter och renovering av befintliga lokaler under pågående verksamhet. Tillbyggnaden kommer också att innehålla en ny entré och säkerhetssluss.



– Det är glädjande att vi fått förtroendet att bygga den nya Förvaltningsrätten tillsammans med Skandia Fastigheter. Att bygga en lokal för rättsväsendet är komplext och ställer höga krav på oss som entreprenör och vi är stolta över att få bidra med våra kunskaper i detta projekt, säger Stellan Haraldsson, regionchef på Peab.



Projektet kommer att ha ett stort fokus på cirkulärt byggande för minskad klimatpåverkan och certifieras enligt BREEAM "In Use". Stommen på tillbyggnaderna kommer till stor del att vara i trä och återbruk kommer att vara högt på agendan.



– Klimatpåverkan från byggnadsmaterial i byggskedet är en prioriterad fråga för Skandia Fastigheter och vi har högt ställda mål för att minska fossila utsläpp. Att minimera mängden stål och betong och i stället använda en trästomme samt att försöka återbruka material som redan finns i byggnaden medför mindre klimatpåverkan, säger Henrik Pihlblad, projektansvarig för Skandia Fastigheter.



Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i november 2023 och projektet ska vara färdigställt i december 2025.



Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2023.

Ämnen