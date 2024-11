Kolvika Brygges nya kontor i Ålesund. Illustration: Margarida Pais Arkitektur. Bild: Peab

Peab bygger kontor i Ålesund

Bygg/Arkitektur Peab har fått i uppdrag att bygga en kontorsbyggnad i Nørvevika i Ålesund. Beställare är fastighetsbolaget Kolvika Brygge AS och kontraktssumman uppgår till 104 miljoner norska kronor, ungefär 102 miljoner svenska kronor.

Kontorsbyggnaden som ska uppföras får cirka 4 100 kvadratmeter bruttoarea, tre våningsplan och tillhörande parkeringskällare. Byggnaden ska bland annat ha ett energibesparande värmesystem.



Kolvika Brygge AS ägare har också ägande i laxexportören Ocean Supreme AS och vitfiskexportören Norwegian Seafood Company AS, som båda kommer att ha kontor i byggnaden.



– Den här kontorsbyggnaden blir viktig för att upprätthålla en stark sjömatsmiljö i Ålesund, säger Kolvika Brygge AS styrelseordförande Botholf Stolt-Nielsen.



– Vi har utvecklat projektet i samarbete sedan våren 2024 och har haft ett förtroendefullt samarbete för att skapa en byggnad som bidrar till att stärka det lokala näringslivet i regionen, säger Geir Rødseth, distriktschef på Peab i Norge.



Projektet är en totalentreprenad. Byggstart är planerad till början av 2025 och förväntat färdigställande är vid halvårsskiftet 2026.



Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2024.

