Liia Nõu, vd Pandox. Bild: Pandox

Pandox ökar intäkterna

Bolag Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisar ökande nettoresultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. – Vi är inne i en säsongsmässigt stark period med en välfylld eventkalender, ett aktivt inhemskt och regionalt fritidsresande samt ett ökat internationellt inresande till Europa, vilket kommer att leda till god hotellefterfrågan även i det tredje kvartalet. Vi har en fortsatt positiv syn på hotellmarknaden, säger vd Liia Nõu.

Hyresintäkterna uppgick till 980 miljoner kronor mot föregående års 908, vilket är en ökning med 7,9 procent. De totala värdeförändringara i fastighetsbeståndet uppgick till 413 miljoner kronor, jämfört med förra årets -466. Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -8 miljoner kronor (332).



Resultatet före skatt gick upp från 379 till 1 002 miljoner kronor och resultatet efter skatt blev 710 miljoner kronor, en ökning med 146,5 procent mot föregående års 288 miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 3,83 kronor (1,56).



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 207,70 kronor (209,86).



– Efterfrågan i hotellmarknaden var god i det andra kvartalet med en fin affärsmässig utväxling i båda affärssegmenten. Både totala intäkter och totalt driftnetto ökade med 6 procent i jämförbart bestånd i fast valuta, skriver vd Liia Nõu i vd-ordet.



– Orealiserade värdeförändringar netto för hela fastighetsportföljen var positiva förklarat av ett ökat kassaflöde. Hotellfastighetsportföljens genomsnittliga direktavkastningskrav ökade marginellt till 6,26 procent. Vår genomsnittliga utgående skuldränta minskade till 4,1 procent, vilket ytterligare förstärkte vår positiva "yieldspread" som är större än 200 baspunkter.



– Med en belåningsgrad om 46,2 procent, en räntebärande nettoskuld/EBITDA på 8,5 ggr och likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter om 4 137 MSEK kan vi agera snabbt när attraktiva förvärvsmöjligheter uppstår.



April–juni 2024

Intäkter Hyresavtal uppgick till 1 009 (942) MSEK. Ökningen för jämförbart bestånd i fast valuta var 3 procent

Intäkter Egen drift uppgick till 857 (832) MSEK. Ökningen för jämförbart bestånd i fast valuta var 10 procent

Driftnetto Hyresavtal uppgick till 869 (806) MSEK. Ökningen för jämförbart bestånd i fast valuta var 4 procent

Driftnetto Egen drift uppgick 256 (219) MSEK. Ökningen för jämförbart bestånd i fast valuta var 20 procent

EBITDA uppgick till 1 082 (977) MSEK, en ökning med 11 procent

Cash earnings uppgick till 560 (510) MSEK, motsvarande 3,05 (2,77) SEK per aktie

Värdeförändringar fastigheter uppgick till 413 (-466) MSEK. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -8 (332) MSEK

Periodens resultat uppgick till 710 (288) MSEK, motsvarande 3,83 (1,56) SEK per aktie

DoubleTree by Hilton Montreal i Kanada frånträddes den 15 april



Januari–juni 2024

Intäkter Hyresavtal uppgick till 1 854 (1 722) MSEK

Intäkter Egen drift uppgick till 1 513 (1 405) MSEK

Driftnetto Hyresavtal uppgick till 1 563 (1 468) MSEK

Driftnetto Egen drift uppgick till 347 (271) MSEK

EBITDA uppgick till 1 822 (1 652) MSEK, en ökning med 10 procent

Cash earnings uppgick till 832 (769) MSEK, motsvarande 4,53 (4,18) SEK per aktie

Värdeförändringar fastigheter uppgick till 447 (-678) MSEK och orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 290 (-12) MSEK

Periodens resultat uppgick till 1 164 (85) MSEK, motsvarande 6,26 (0,39) SEK per aktie

Belåningsgraden var 46,2 procent och räntetäckningsgraden, rullande tolv månader, var 2,6 ggr

