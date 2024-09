Liia Nou, vd för Pandox. Bild: Pandox

Pandox köper ett hotell i Edinburgh av Starwood

Transaktioner Pandox har ingått avtal om att förvärva Double Tree by Hilton Edinburgh City Centre i centrala Edinburgh, Storbritannien. Hotellet kommer att drivas under ett managementavtal med Axiom Hospitality. Totalt förvärvspris uppgår till cirka 49 miljoner pund, motsvarande cirka 667 miljoner kronor, och förväntas finansieras av kassa och nya banklån.

– Double Tree by Hilton Edinburgh City Centre är ett fint tillskott till vår hotellfastighetsportfölj. Hotellet presterar redan idag väl samtidigt som möjligheterna är goda att på olika sätt utveckla hotellprodukten och öka avkastningen över tid. Samarbetet med Axiom Hospitality, som kommer omfatta nio hotell i Storbritannien, säkerställer en effektiv drift och en lägre operationell risk. Affären är ett bra exempel på vår förmåga att identifiera och genomföra hotellförvärv som bidrar till resultatet på kort sikt och dessutom lägger grunden för ytterligare värdeskapande på längre sikt, säger Liia Nõu, vd för Pandox.



Double Tree by Hilton Edinburgh City Centre har en stark position i sin konkurrentgrupp med god beläggning och goda snittpriser. Nuvarande franchiseavtal löper ut 2027 och Pandox kommer under tiden utvärdera både varumärkesstrategi och driftsmodell för hotellet. Edinburgh är en stark och attraktiv hotellmarknad och det finns goda möjligheter att ytterligare utveckla hotellprodukten och stärka konkurrenskraften även i högre efterfrågesegment. Hotellet förväntas initialt generera en direktavkastning om drygt 7,5 procent som har potential att öka till cirka 9 procent över tid genom aktiva driftsförbättringar och riktade investeringar. Säljare är bolag som kontrolleras av Starwood Capital. Tillträde förväntas ske senast i det fjärde kvartalet 2024.



Double Tree by Hilton Edinburgh City Centre ligger centralt i Edinburgh nära några av stadens mest kända sevärdheter, till exempel Royal Mile och Edinburgh Castle. Hotellet genomgick en omfattande renovering 2014 då det ompositionerades till ett Double Tree by Hilton. Det har 138 rymliga gästrum, generösa konferensytor, restaurang, takbar och eventlokal med utsikt över bland annat Edinburgh Castle.



Hotellfastigheten kommer att redovisas under affärssegmentet Egen drift. I Edinburgh äger Pandox sedan tidigare Aparthotel Adagio Edinburgh Royal Mile med 146 rum i affärssegment Hyresavtal.

