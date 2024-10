Liia Nou, vd för Pandox. Bild: Pandox

Pandox: "Högt affärstempo och god tillväxt"

Bolag Pandox ökar intäkter och driftnetto under årets tre första kvartal.

Juli–september 2024

- Intäkter Hyresavtal uppgick till 1 069 (1 040) MSEK. Ökningen för jämförbart bestånd i fast valuta var 2 procent

- Intäkter Egen drift uppgick till 804 (844) MSEK. Ökningen för jämförbart bestånd i fast valuta var 9 procent

- Driftnetto Hyresavtal uppgick till 933 (920) MSEK. Ökningen för jämförbart bestånd i fast valuta var 1 procent

- Driftnetto Egen drift uppgick 226 (222) MSEK. Ökningen för jämförbart bestånd i fast valuta var 15 procent

- EBITDA uppgick till 1 123 (1 102) MSEK, en ökning med 2 procent

- Cash earnings uppgick till 582 (558) MSEK, motsvarande 3,14 (3,04) SEK per aktie

- Orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter uppgick till 12 (-93) MSEK. Orealiserade värdeförändringar Rörelsefastigheter, vilka endast redovisas i informationssyfte, uppgick till 190 MSEK. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -489 (43) MSEK

- Periodens resultat uppgick till -39 (460) MSEK, motsvarande -0,24 (2,48) SEK per aktie

- Den 28 augusti förvärvades och tillträddes tre lägenhetshotell i centrala London för cirka 230 MGBP

- Den 4 september ingicks avtal om förvärv av DoubleTree by Hilton Edinburgh City Centre för 49 MGBP, som tillträddes den 1 oktober

- Den 18 september genomfördes en riktad nyemission om cirka 10,75 miljoner B-aktier som tillförde cirka 2 000 MSEK



Januari–september 2024

- Intäkter Hyresavtal uppgick till 2 923 (2 762) MSEK

- Intäkter Egen drift uppgick till 2 317 (2 249) MSEK

- Driftnetto Hyresavtal uppgick till 2 496 (2 388) MSEK

- Driftnetto Egen drift uppgick till 573 (493) MSEK

- EBITDA uppgick till 2 945 (2 754) MSEK

- Cash earnings uppgick till 1 414 (1 327) MSEK, motsvarande 7,67 (7,22) SEK per aktie

- Värdeförändringar fastigheter uppgick till 437 (-768) MSEK och orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -199 (31) MSEK

- Periodens resultat uppgick till 1 125 (545) MSEK, motsvarande 6,02 (2,87) SEK per aktie

- Belåningsgraden var 45,1 procent och räntetäckningsgraden, rullande tolv månader, var 2,6 ggr



Kommentar från vd Liia Nõu:

– Båda våra affärsområden visade god tillväxt i kvartalet. Totala intäkter och driftnetto ökade med fem respektive tre procent för jämförbart bestånd i fast valuta. Cash earnings per aktie ökade med fyra procent och tillväxten i EPRA NRV, mätt i årstakt samt justerat för lämnad utdelning i april och likvid från nyemission i september, var fyra procent.

– Kvartalets stora höjdpunkt var förvärvet av tre moderna och mycket lönsamma ’aparthotels’ (Residence Inn by Marriott) i centrala London för cirka 230 miljoner pund, som ger oss ökad exponering mot ett attraktivt hotellsegment. Hotellen förväntas initialt bidra med cirka 34 miljoner pund i intäkter och 17 miljoner pund i driftnetto, mätt i årstakt, motsvarande en direktavkastning om drygt sju procent, och vi ser ytterligare avkastningspotential över tid."

– I det fjärde kvartalet förväntar vi oss en stabil efterfrågan i hotellmarknaden och ett normalt säsongsmönster, där efterfrågan normalt minskar under andra halvan av december för att åter öka från mitten av januari. Nyöppningarna av Citybox Brussels och Scandic Go Sankt Eriksgatan 20, samt förvärven av Residence Inn by Marriott och DoubleTree by Hilton Edinburgh kommer att ge ett tydligt positivt driftnettobidrag i det fjärde kvartalet.

