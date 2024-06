Bild: Istock

Oscar Wahlström föreslås till ordförande i Train Alliance

Bolag Oscar Wahlström föreslås som ny styrelseordförande i Train Alliance. Nuvarande ordförande Otto Persson föreslås utöver sin roll som styrelseledamot att fokusera på det operativa arbetet i bolaget och dess dotterbolag.

Större aktieägare i Train Alliance föreslår att årsstämman ska omvälja styrelseledamöterna Otto Persson, Nicole Haman och Oscar Wahlström samt besluta om nyval av Mikael Gerhardsson, Stephan Roth och Sven Jemsten. Till styrelsens ordförande föreslås val av Oscar Wahlström.



Efter överlämnande av ordföranderollen till Oscar Wahlström kommer Otto Persson utöver sin roll som styrelseledamot att fokusera på det operativa arbetet i bolaget och dess dotterbolag. Oscar Wahlström, som valdes in i styrelsen 2020, har en examen i nationalekonomi från Brown University och arbetar med fastighetsutveckling, exploatering och hållbart skogsbruk inom AB Hvalfisken.

Kort presentation av ledamöter föreslagna för nyval:



Mikael Gerhardsson

Mikael Gerhardsson, född 1953, har en ingenjörsexamen (väg och vatten). Han har även genomgått en certifieringsutbildning via Styrelseakademin. Mikael Gerhardsson arbetar för närvarande som affärsutvecklingskonsult via Carpex AB som har Kilenkrysset AB som huvudsaklig uppdragsgivare. Carpex AB är ett av Mikael Gerhardsson familjeägt bolag och han sitter som styrelseledamot i bolaget. Han är även vd och styrelseledamot i det av honom delägda bolaget Norsholm Markutveckling AB samt styrelseledamot och delägare i Flens Bil och Järnaktiebolag och Lurudden Fastighetskonsult AB.



Mikael Gerhardsson har tidigare varit styrelseledamot i Länsförsäkringar Södermanland, styrelseordförande i Bygg & Interiör AB samt styrelseledamot i QP Holding AB med dotterbolag, samt flera dotterbolag inom Kilenkrysset-koncernen. Han har även erfarenhet som arbetsledare och platschef på ABV vägförbättringar (sedermera NCC), entreprenadingenjör på Sörmlast samt affärsutvecklare på Kilenkrysset AB.



Stephan Roth

Stephan Roth, född 1976, har en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har 24 års erfarenhet som investerare och strategisk rådgivare varav 14 år på Societe Generale som Derivatives Proprietary trader i Paris och New York. Stephan Roth är för närvarande styrelseledamot i Enequi AB, Polar Energy Boden Holding AB och Polar Energy Boden AB samt styrelsesuppleant i Polar EV Charge & Storage AB och RIJD Interior AB.



Sven Jemsten

Sven Jemsten, född 1963, har en Master of Business Administration från Duke University i USA. Han är för närvarande styrelseledamot i Lupinia AB, AB Diskonten 3 i Malmö, Solid Group Europe AB, Helsingborg Navaren 11 AB och Fastigheten Kullen Östra 35 i Helsingborg AB samt suppleant i LIRAP Group i Svedala AB, ACJ Marketing AB samt ett flertal bolag i Train Alliance-koncernen. Sven Jemsten har tidigare varit styrelseledamot i bland annat Train Alliance Sweden AB.

