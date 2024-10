Per Nilsson, vd för John Mattson. Bild: John Mattson Fastighetsföretagen AB

Ökat förvaltningsresultat och positiv värdeutveckling för John Mattson

Bolag Under perioden januari–september ökade John Mattson förvaltningsresultatet med hela 43 procent jämfört med samma period föregående år, främst tack vare fortsatta effektiviseringar av fastigheter och en lägre skuld. Överskottsgraden uppgick till 73 procent för perioden. Värdeförändringen i John Mattsons fastighetsbestånd uppgick under perioden till 1,6 procent hänförlig till stabila avkastningskrav och fastigheternas ökade driftöverskott.

Januari – september 2024

- Hyresintäkterna uppgick till 480,2 Mkr (464,1), en ökning med 3,5 procent.

- Driftöverskottet uppgick till 349,3 Mkr (335,7), en ökning med 4,0 procent.

- Förvaltningsresultatet uppgick till 147,0 Mkr (102,4) motsvarande 1,94 kr per aktie (2,70).

- Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 296,0 Mkr (-986,7). Värdeförändringar på räntederivat uppgick till -42,1 Mkr (10,4).

- Periodens resultat efter skatt uppgick till 363,1 Mkr (-802,8), motsvarande 4,75 kr per aktie (-21,20).

- Fastighetsvärdet uppgick till 13 940,6 Mkr (14 221,4).

- Investeringarna uppgick till 167,9 Mkr (286,8), varav 0,0 Mkr (0,0) avsåg fastighetsförvärv.

- Långsiktigt substansvärde uppgick till 7 007,4 Mkr (5 705,3). Detta motsvarar 92,45 kronor per aktie (150,55), vilket är en minskning med 39 procent.

*John Mattson gjorde en företrädesemission under Q4 2023 vilket resulterade i att antalet aktier ökade med 37 896 965 stycken vilket medför att nyckeltalen inte är fullt jämförbara mellan perioderna.



Vd Per Nilsson kommenterar:

– Sedan 2022 har vi fokuserat på att anpassa bolaget till nya makroekonomiska förutsättningar. Arbetet har varit framgångsrikt och vi kan nu åter investera i långsiktigt värdeskapande. Vi kommer den närmaste tiden fokusera på investeringar av befintliga bostäder såsom energioptimeringar och uppgraderingar där vi har stor potential. Det är därför mycket glädjande att vi under tredje kvartalet har tagit beslut om att starta ett uppgraderingsprojekt av drygt 280 lägenheter i Rotebro i Sollentuna kommun.

