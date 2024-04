Jakob Fyrberg. Bild: Emilshus

Ökat förvaltningsresultat och minskad nettouthyrning för Emilshus

Bolag Emilshus redovisar stigande förvaltningsresultat och ökat kassaflöde för det första kvartalet 2024. Intäkterna ökade med 6 % till 158 miljoner kronor och förvaltningsresultatet med 19 % till 65 miljoner kronor. Nettouthyrning i kvartalet minskade dock till -3,6 miljoner kronor.

Under det första kvartalet ökade Emilshus intäkterna med 6 % till 158 miljoner kronor och förvaltningsresultatet med 19 % till 65 miljoner kronor. Per stamaktie motsvarar det en ökning av förvaltningsresultatet om 15 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes samtidigt med 26 % till 55 miljoner kronor.



Bolaget har under det första kvartalet genomfört två kompletterande fastighetsförvärv om totalt 892 miljoner kronor i Småland och Östergötland, båda inom Emilshus prioriterade segment – lätt industri och lager. Under det första kvartalet har nya uthyrningar skett i Växjö, Vetlanda och Norrköping samtidigt som ombyggnadsprojekt har initierats på uppdrag av hyresgäster. Under kvartalet har bolaget påbörjat större ombyggnationer i Växjö, Vetlanda och Kalmar.



Samtidigt rapporterar Emilshus en negativ nettouthyrning i kvartalet om –3,6 miljoner kronor. Tappet i kvartalet förklaras av två konkurser inom padelverksamhet.



Av bolagets totala räntebärande skulder utgörs 14 % av obligationer, motsvarande 577 miljoner kronor med löptid till sommaren och hösten 2025.



Perioden januari–mars 2024



Intäkterna ökade med 6 % till 158 miljoner kronor (148).

Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 65 miljoner kronor (54).

Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 % till 0,54 kronor per stamaktie (0,47).

Periodens resultat uppgick till 67 miljoner kronor (–15), vilket motsvarar 0,57 kronor per stamaktie (–0,27) före utspädning och 0,56 kronor per stamaktie (–0,27) efter utspädning.

Värdejustering av förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 3 miljoner kronor (–37).

Värdejustering av finansiella instrument påverkade resultatet med 29 miljoner kronor (–26).

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 26 % och uppgick till 55 miljoner kronor (44).

Nettoinvesteringarna uppgick till 192 miljoner kronor, varav 172 miljoner kronor var hänförligt till fastighetsförvärv.

