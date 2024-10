Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. Bild: Wihlborgs

Ökat förvaltningsresultat för Wihlborgs

Bolag Fastighetsbolaget Wihlborgs ökar förvaltningsresultatet under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. – Vi fortsätter att investera i nytt och befintligt bestånd och vi fortsätter fokusera på vårt kassaflöde, säger Ulrika Hallengren i rapportens vd-ord.

Hyresintäkterna för Wihlborgs uppår till 1 043 miljoner kronor (977), vilket är en ökning med 6,8 procent mot föregående år. Det här innebär att nettouthyrningen för kvartalet hamnar på plus 28 miljoner kronor. Hyresvärdet i lika bestånd ökar på 12 månader med 6,1 procent.



– Nettouthyrningen för kvartalet är plus 28 Mkr med en nyuthyrning på hela 96 Mkr, vilket är rekord för att vara kvartal tre. Nya avtal tecknas dessutom på högre hyresnivåer än de som gäller i uppsagda avtal vilket ger stöd för en positiv utveckling av marknadshyrorna. Hyresintäkterna ökade i det tredje kvartalet med 7 procent till 1 043 Mkr, vilket är den högsta siffran någonsin för våra intäkter i ett enskilt kvartal. Trots ökade räntekostnader ökade förvaltningsresultatet med 3 procent till 445 Mkr, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, i rapportens vd-kommentar.



Driftnettot hamnar på 762 miljoner kronor (715), en ökning med 6,6 procent mot föregående år, medan förvaltningsresultatet uppgår till 445 miljoner kronor (433), en ökning med 2,8 procent mot föregående år.



– En viktig händelse för oss var att vi även 2024 rankas som nummer ett bland diversifierade noterade fastighetsbolag i Europa i ESG-utvärderingen av GRESB. Vi har även tecknat avtal med Handelsbanken om ett hållbarhetslänkat lån där specifika mål för energiintensitet samt både direkt och indirekt CO2-påverkan, scope 1-3, utvärderas årligen. Vi vill på detta sätt belysa hur vår verksamhet påverkar klimatet nu och framöver och att stort fokus läggs på att minska våra koldioxidutsläpp.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet landar på 102 miljoner kronor (-828) och totala värdeförändringar i derivat på -335 miljoner kronor (11).



– Det tredje kvartalet för Wihlborgs kan summeras med att vi fortsätter att teckna nya hyresavtal med spännande kunder, vi fortsätter att investera i nytt och befintligt bestånd och vi fortsätter fokusera på vårt kassaflöde. Sammantaget ger detta över tid goda resultat, säger Ulrika Hallengren.



Resultatet före skatt är 212 miljoner kronor (-384) och resultatet efter skatt 148 miljoner kronor (-302), medan resultat per aktie slutar på 0,48 kronor (-0,98).

