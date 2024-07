Ett av Atrium Ljungbergs stora projekt: Stockholm Wood City, visionsbild. Bild: Atrium Ljungberg

Ökat förvaltningsresultat för Atrium Ljungberg

Bolag Atrium Ljungbergs förvaltningsresultat ökar under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Under samma period steg också hyresintäkterna.

Förvaltningsresultatet för Atrium Ljungberg hamnade på 371 miljoner kronor, att ställa mot motsvarande period förra året, då det stannade på 332 miljoner kronor. Detta innebär en ökning med 11,7 procent. Det förbättrade resultatet förklaras primärt av indexutvecklingen, fortsatt god kostnadskontroll, stabilt räntenetto samt ökat driftöverskott från bolagets färdigställda projekt Katarinahuset vid Slussen, skriver vd Annica Ånäs i kommentaren till rapporten.



Hyresintäkterna uppgick till 753 miljoner kronor (699), en ökning med 7,7 procent mot föregående år. Nettouthyrningen för perioden uppgick till 82 miljoner kronor (23), varav bolaget sagt upp -15 miljoner kronor (-2), för avflyttning inför kommande projekt, skriver nyhetsbyrån Finwire.



– Vi noterar att företagsledarnas utsikter för den egna verksamheten, påverkade av lågkonjunkturen, fortsatt är svag, även om de är mer positiva än för ett halvår sedan. Flera sektorer har minskat antalet anställda och anpassat kostnadsläget till ett sämre ekonomiskt klimat. Detta i kombination med svårigheter att bedöma verksamhetens lokalbehov på medellång sikt påverkar aptiten på kontor negativt, säger Annica Ånäs.



Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -29 miljoner kronor (-8). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -39 miljoner kronor (-588). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -122 miljoner kronor (88).



Resultatet före skatt var 249 miljoner kronor (-149), medan resultatet efter skatt blev 256 miljoner kronor (-148) och resultat per aktie uppgick till 2,03 kronor (-1,17). Långsiktigt substansvärde per aktie låg på 265,06 kronor (264,42).



Investeringarna uppgick till 627 miljoner kronor (540) under perioden, och fastighetsförsäljningarna till 2 148 miljoner kronor (7).

