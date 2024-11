Magnus Andersson, vd för Besqab. Bild: Besqab

Ökad omsättning men minskad vinst för Besqab

Bolag Bostadsutvecklaren Besqabs omsättning steg i tredje kvartalet 61,2 procent till 509,1 miljoner kronor (315,9), medan rörelseresultatet blev 37,5 miljoner kronor (42,2), med en rörelsemarginal på 7,4 procent (13,4). Resultatet efter skatt blev 49,5 miljoner kronor (32). – Vår pågående produktion ger oss möjlighet att fortsätta starta nya projekt, säger vd Magnus Andersson.

Det är det andra hela kvartalet som presenterats efter att Besqab gått samman med Aros Bostad.



– Integrationen av verksamheten pågår för fullt och de kombinerade styrkorna börjar ge effekt. Försäljningen ökade kraftigt under kvartalet, samtidigt som både omsättning och resultat förbättrades. Genomförda räntesänkningar och en lägre inflation hade positiv påverkan på bostadsmarknaden, dock kvarstår ett högt utbud på successionsmarknaden, skriver vd Magnus Andersson i rapporten.



– Vi är stolta över att leverera ytterligare ett kvartal med ökad omsättning och förbättrat resultat, med en bruttomarginal om cirka 19 procent för kvartalet. Bostadsmarknaden fortsätter att återhämta sig även om utbudet är stort. Försäljningen har ökat betydligt jämfört med föregående kvartal och vi har hela 85 procent sålt eller bokat i pågående produktion, vilket ger oss möjlighet att fortsätta starta nya projekt.



Samgåendet mellan Aros Bostadsutveckling och Besqab verkställdes 15 mars 2024. Jämförelsesiffror före detta datum avser endast Aros Bostadsutveckling.



Perioden januari–september

• Nettoomsättningen uppgick till 1 456,4 Mkr (1 043,3). Bruttoresultatet uppgick till 256,4 Mkr (214,0) och bruttomarginalen var 17,6 procent (20,5).

• Rörelseresultatet uppgick till 91,2 Mkr (132,2) och rörelsemarginalen var 6,3 procent (12,7). Periodens resultat uppgick till 69,9 Mkr (105,0). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,79 kr (2,19).

• Soliditeten uppgick per balansdagen till 66,3 procent (70,3), eget kapital uppgick till 3 538,2 Mkr (1 982,1) och balansomslutningen uppgick till 5 333,7 Mkr (2 817,7).



Nettoomsättningen enligt IFRS uppgick till 2 863,3 Mkr (1 000,0), rörelsemarginalen var 0,2 procent (13,8). Periodens resultat uppgick till –6,3 Mkr (115,7). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,07 kr (2,41). Enligt IFRS uppgick soliditeten per balansdagen till 58,4 procent (62,0), eget kapital uppgick till 3 153,3 Mkr (1 646,5) och balansomslutningen uppgick till 5 403,7 Mkr (2 657,7).



• Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 85 procent (87). Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 212 (34).

• Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 398 (409). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 689 (466).



Perioden juli – september

• Enligt segmentsredovisningen uppgick nettoomsättningen till 509,1 Mkr (315,9). Bruttoresultatet uppgick till 94,1 Mkr (63,3) och bruttomarginalen var 18,5 procent (20,0).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 37,5 Mkr (42,2) och rörelsemarginalen var 7,4 procent (13,4). Periodens resultat uppgick till 49,5 Mkr (32,0). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,49 kr (0,66).

• Enligt IFRS uppgick nettoomsättningen till 1 040,7 Mkr (437,2), rörelsemarginalen var 4,0 procent (14,1). Periodens resultat uppgick till 47,8 Mkr (52,6). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,47 kr (1,09).

• Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 85 procent (87). Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 101 (12).

• Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 93 (49). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 136 (158).

