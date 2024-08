Daniel Larsson, vd Odevo. Bild: Ola Jacobsen

Odevo får CVC funds som strategisk partner

Bolag Bostadsförvaltningsbolaget Odevo meddelar idag att CVC funds ansluter sig till gruppen av investerare som idag leds av det svenska investmentbolaget Fidelio och företagets ledning. Investeringen följer på Odevos expansion under de senaste åren. I och med partnerskapet satsar Odevo nu på att utveckla nya tjänster för bostadsägare.

Odevo hjälper, med stöd av en egenutvecklad tech-plattform, bostadsägare att hantera alla aspekter av sina fastigheter – från redovisning och administration till fakturering, försäkringar och fastighetsservice. Företaget grundades i Sverige 2018 av investmentbolaget Fidelio och den nuvarande ledningen. Genom att välkomna CVC till gruppen av investerare tar Odevo nu ytterligare steg på sin internationella tillväxtresa.



– För de flesta är hemmet deras största investering, och våra tjänster är utformade för att förenkla vardagen för boende över hela världen, ett ansvar vi tar på största allvar. Odevos grundidé baseras på att kombinera människor med digitala lösningar och vi har sedan start fokuserat på att förenkla boendet genom att leverera helhetslösningar för en bransch som traditionellt sett har varit långsam med innovation. Jag är otroligt stolt över vad vi har uppnått men är också väldigt taggad på all den outnyttjade potential som ligger framför oss. Fidelio har varit en sann partner till oss och vi ser fram emot att fortsätta det samarbetet tillsammans med CVC som kommer in med ett globalt nätverk och omfattande erfarenhet av att stödja växande företag som vårt, säger Daniel Larsson, vd, Odevo.



CVC kommer att representeras i styrelsen av Søren Vestergaard-Poulsen, Lave Beck-Friis och John Zacharias.



– Vi är mycket imponerade av Odevos förmåga att bygga en ledande internationell aktör och leverera enastående service till sina över 25 000 kunder. Odevos decentraliserade tillvägagångssätt, som ger lokala entreprenörer möjlighet att driva sina verksamheter självständigt samtidigt som de drar nytta av stödet och möjligheterna med att vara en del av en global grupp, stämmer väl överens med vår filosofi. Vi ser fram emot att samarbeta med teamet på Odevo och Fidelio för att fortsätta utveckla tjänster och jobba mot internationell expansion, säger Lave Beck-Friis, Managing Director, CVC.



Fidelio förblir en långsiktig partner och kommer att samarbeta med CVC för att stötta teamet på Odevo i deras fortsatta tillväxt, både organiskt och genom att välkomna ytterligare entreprenörer på befintliga och nya marknader.



– Det som verkligen har utmärkt Odevo är deras förmåga att växa till en global marknadsledare samtidigt som de behållit entreprenörsandan och en snabbfotad kultur. Det har varit ett nöje att arbeta med Daniel och hela Odevo-teamet under de här åren, och vi ser fram emot att fortsätta stötta dem, nu tillsammans med CVC, säger Martin Erleman, Partner, Fidelio Capital.

Ämnen