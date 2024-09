Fastigheten ligger strax bakom tingsrätten, som är den bruna byggnaden bredvid den svartvita. Bild: Obos

Obos bygger 38 bostäder i centrala Lund

Bostäder Obos planerar ett projekt med 38 lägenheter som kommer att byggas ett stenkast från centralstationen. Inflyttning planeras till 2026.

Obos har förvärvat en fastighet mitt i centrala Lund där 38 bostäder fördelas över fyra våningar.



– Skåne är en prioriterad marknad för Obos så det är naturligtvis väldigt roligt att kunna bygga 38 bostäder i centrala Lund. Lund är en attraktiv kommun som vi har en stark tro på vilket gör att det känns helt rätt att satsa här, säger Frank Sonander, affärsutvecklare på Obos.



Huset, som kommer att uppföras på det som idag är en parkeringsplats blir fyra våningar högt, med fasad i tegel och sadeltak med röda tegelpannor vilket gör att det kommer att smälta in fint i omgivande miljö. Ett parkeringsgarage placeras under huset.



– Eftersom detaljplanen har vunnit laga kraft är nästa steg att detaljrita huset, söka bygglov och starta försäljningen för att byggstarta redan 2025. Det innebär att vi hoppas kunna välkomna de nya bostadsägarna till sina hem under 2026, avslutar Frank Sonander.

Ämnen