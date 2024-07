Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef för Obos. Bild: Obos

Obos: "Bostadsutveckling presterar betydligt sämre än föregående år"

Bolag Obos redovisade en vinst före skatt på cirka 492 miljoner kronor under andra kvartalet 2024, jämfört med 1 229 miljoner kronor samma period föregående år. Resultatet för första halvåret landade på 856 miljoner kronor, jämfört med 1 611 miljoner kronor förra året.

Nedgången beror främst på att bostadsutveckling presterar betydligt sämre än föregående år. Dessutom påverkas resultaten för fastighetssektorn fortfarande av nedskrivningar på grund av utvecklingen av avkastning på kommersiella lokaler.



Under andra kvartalet 2024 har Obos sålt 1 183 bostäder, en ökning från 875 bostäder samma period föregående år. Dessutom har försäljningsavtal ingåtts i den svenska verksamheten för leverans av 322 bostäder från fabrikerna till professionella byggherrar.

– Efterfrågan på och köp av nyproducerade bostäder har ökat under det senaste halvåret, och vi ser nu en bättre fungerande marknad. Resultatmässigt är det fortfarande utmanande tider, och detta kommer att fortsätta ett tag framöver. Nedgången vi nu ser inom bostadsutveckling är resultatet av att marknaden stagnerade mot slutet av 2022. De uteblivna försäljningarna och byggstarterna har lett till lägre intäkter. Dessutom påverkar betydande ökningar av både finans- och byggkostnader resultaten negativt. Vi såg en liknande utveckling förra året vid samma tidpunkt, men då kompenserades resultaten med 871 miljoner kronor genom en större försäljning av tomter på Fornebu, säger Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef för Obos



Lönsamheten i projekten har varit utmanande att upprätthålla över en längre period, och flera åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna. De åtgärder som har genomförts förväntas bidra till ett svagt positivt resultat för bostadsutveckling på årsbasis.

– Vi har gjort betydande nedskärningar i vår produktionskedja, särskilt i Sverige med den omfattande produktionen av trähus i egna fabriker i Myresjö, Sävsjö och Vrigstad. Antalet anställda inom denna del av företaget har minskat med nästan hälften jämfört med starten av 2022. Samtidigt har vi stora ambitioner för vår verksamhet i Sverige och kommer att påbörja bygget av en ny fabrik i Myresjö till hösten, säger Daniel Kjørberg Siraj.



Obos har nu 4 091 bostäder under byggnation. Försäljningsgraden är 56 procent, vilket är lägre än 65 procent samma tidpunkt förra året, och detta speglar utmaningarna på bostadsmarknaden.

– Ser vi två år tillbaka i tiden hade vi över 8 000 bostäder under produktion. Låga försäljningar och mycket få igångsättningar har lett till en halvering på två år, och detta kommer att påverka bostadsförsörjningen de kommande åren. Hela branschen har länge larmat om denna utveckling, och vi efterlyser aktiv politik på området, påpekar Daniel Kjørberg Siraj.



Snabbare handläggning av plan- och byggärenden, krav på offentlig infrastruktur vid byggprojekt och en länge efterlängtad lagändring i Norge som reglerar hur många delägarlägenheter som kan erbjudas är några av de frågor branschen tar upp.

