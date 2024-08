Svenska Nytttobostäders tillförordnade vd Fredrik Arpe. Bild: Svenska Nyttobostäder

Nyttobostäder ansöker om avnotering

Bolag Efter samgåendet med Alm Equity – nu ska Svenska Nyttobostäder lämna Nasdaqs First North-lista.

Med anledning av fusionen med Alm Equity har Svenska Nyttobostäder under torsdagen ansökt om avnotering från Nasdaq First North Growth Market, villkorat av att Bolagsverket lämnar tillstånd att verkställa fusionsplanen.



Givet att sådant tillstånd lämnas och att Fusionen slutförs, ska sista dag för handel i Svenska Nyttobostäders aktier på Nasdaq First North Growth Market vara den 23 augusti 2024.



Svenska Nyttobostäder har anlitat Advokatfirma DLA Piper Sweden KB som legal rådgivare i samband med fusionen.

