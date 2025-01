Nystartade South Bay förvärvar nyproducerad logistik i Malmö.

Nystartade South Bay köper nyproducerad logistik i Malmö – nu fullt uthyrd

Transaktioner Det nystartade bolaget South Bay har på kort tid efter etableringen genomfört sitt första förvärv och tillträtt en nyproducerad logistikfastighet om 44 000 kvadratmeter med stark miljöprofil i Malmö.

Bild: South Bay

Rickard Dahlberg. Rickard Dahlberg.

South Bay och säljaren MG Real Estate har under processen arbetat gemensamt med att vidareutveckla de tekniska specifikationerna, och hyrt ut den kvarvarande vakansen om cirka 7 500 kvadratmeter.

South Bay är en nyetablerad fastighetsinvesterare med fokus på nordiska logistikfastigheter som leds av bland annat den tidigare Nrep-grundaren Rickard Svensson Dahlberg.

Grundarna bakom bolaget har arbetat med varandra under lång tid och har en stark kompetens och lång erfarenhet inom den nordiska fastighetsmarknaden.

– Vi är ett sammansvetsat team med kompletterande kompetenser, lång historik och gemensam syn på värdeskapande, vilket troligen är skälet till att vi under kort tid lyckats etablera oss och genomföra det första förvärvet. Vi kommer att vara en aktiv investerare med snabba beslutsvägar inom den nordiska logistikmarknaden, där vi i synnerhet ser att den långsiktigt positiva trenden för modern logistik är intakt, säger Rickard Svensson Dahlberg, VD och partner.



Fastigheten, som nu är fullt uthyrd, är belägen i Norra Hamnen i Malmö, ett växande logistikläge inom Öresundsregionen. Fastigheten är utvecklad med en stark miljöprofil, uppfyller energiklass A och är certifierad enligt Breeam Very Good, i linje med bolagets strategi om att förvärva och utveckla hållbara fastigheter. Solceller planeras att installeras under 2025.



Fastigheten är uthyrd till hyresgäster med stark lokal närvaro som kan dra nytta av dess strategiska läge.

– Vi agerar snabbt och resolut när vi identifierar möjligheter som passar våra investeringskriterier, det vill säga med starka tekniska specifikationer i framtidslägen där efterfrågan på modern logistik fortsatt är intakt. Vi ser fram emot att fördjupa partnerskapet med MG samt hjälpa våra nya hyresgäster i sina respektive tillväxtresor. Vi söker aktivt förvärv, samt ny- och vidareutveckling, som erbjuder värdeskapande potential som vi bedömer kräver lokal

kompetens och marknadskännedom för att lyckas åstadkomma en mer attraktiv avkastningsprofil, säger Felix Paljak, CIO och partner.



South Bay har använt Real Advokatbyrå, Svalner, Structor och BMGB som rådgivare i transaktionen. CBRE och Vinge har varit säljarens rådgivare.

