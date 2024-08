En utökar och en flyttar in i Atrium Ljungbergs Sickla. Bild: Atrium Ljungberg

Nya kontorsuthyrningar i Sickla – 1 700 kvadratmeter

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat flera nya hyresavtal i Sickla. Great Security flyttar sitt nya kontor inklusive butik till stadsdelen. Avtalet omfattar totalt 1 300 kvadratmeter. Samtidigt mer än fördubblar Logic IT sina befintliga kontorslokaler från 250 till drygt 600 kvadratmeter i samma byggnad.

Great Security är ett av Sveriges största säkerhetsbolag som levererar smarta och heltäckande säkerhetslösningar för alla typer av kunder och branscher. Med cirka 500 medarbetare totalt och närvaro på 36 platser finns Great Security alltid nära till hands för att ge bästa möjliga service. I december går flytten till det nya kontoret i Sickla. Kontoret omfattar 1 100 kvadratmeter fördelat på två plan och i bottenvåningen planeras en anslutande butik att öppna till årsskiftet.

– Vi ser verkligen fram emot vårt nya kontor och butik i Sickla. Det är en expansiv stadsdel och läget är helt rätt för oss med bra kommunikationer. Vi har också ett stort kundfokus i allt vi gör och många av våra kunder finns här, säger Pontus Skårner, vd på Great Security.



Samtidigt väljer Logic IT att utöka sitt kontor från 250 kvadratmeter till 630 kvadratmeter. Bolaget är en helhetsleverantör av IT- och AV-teknik för digitala möten och är i en expansiv fas.

– Vi trivs väldigt bra i Sickla och nu när vi växer och behöver större lokaler känns det toppen att vi kan vara kvar i samma hus. Läget och tillgängligheten, oavsett om man åker kommunalt eller bil, passar oss väldigt bra då vårt kontor även fungerar som ett showroom dit vi bjuder in företag för att visa upp den senaste tekniken för professionella mötesupplevelser i det digitala arbetslivet, säger David Reutergårdh, vd på Logic IT.



Atrium Ljungberg har utvecklat Sickla från ett industriområde till en levande stadsdel med en blandning av arbetsplatser, bostäder, skolor, handel, kultur och hälsa. Idag finns cirka 400 företag etablerade i Sickla och 8 000 arbetande. I Sickla växer även Stockholm Wood City fram, världens största stadsutvecklingsprojekt i trä, med plats för ytterligare 7 000 kontorsarbetsplatser och 2 000 bostäder.



Under 2025 står också Sickla Central färdigbyggt, ett 25 våningar högt landmärke med kontor, restaurang, konferens, coworking, grönskande terrasser och med framtida tunnelbanestationen i bottenplan. Redan idag är Sickla en viktig knutpunkt i kollektivtrafiken med såväl Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar.

– Vi är verkligen glada att hälsa Great Security välkomna till Sickla och att Logic IT väljer att utöka här. De bolag som väljer att ha sitt kontor i Sickla ser alla värdet i att finnas i ett attraktivt sammanhang där deras medarbetare kommer att trivas. I Sickla finns en bubblande stadskänsla med ett brett utbud av såväl restauranger som butiker och dessutom med närhet till grönska och olika träningsmöjligheter, sådant som många medarbetare uppskattar, säger Erik Skalin, affärsområdeschef leasingpå Atrium Ljungberg.



Hyresavtalen med Great Security och Logic IT är så kallade gröna hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

