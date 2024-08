Henrik Eklund, vd för New Property. Bild: New Property

Ny vd till New Property

Bolag Henrik Eklund tillträder rollen som ny vd på New Property. Han har tidigare arbetat som bland annat vice vd på bygg- och fastighetsbolaget ED Gruppen.

På ED Gruppen ansvarade Henrik Eklund för att skapa nya affärsmöjligheter och utveckla koncernen. Han har även varit verksam inom den finansiella världen med olika chefsroller inom både Swedbank och Danske Bank.



– Jag ser fram emot att leda New Property in i en spännande framtid. Vårt fokus kommer att ligga på att leverera kundvärde och att stärka våra kundrelationer ytterligare. Jag är övertygad om att vi tillsammans som team kommer att nå nya höjder och sätta nya standarder inom fastighetsrådgivning, säger tillträdande vd Henrik Eklund.



– Vi är mycket glada över att välkomna Henrik Eklund som ny vd för New Property. Hans omfattande erfarenhet och starka ledarskap kommer att vara avgörande för vår framtida tillväxt, säger Monica Hägglund, Styrelseordförande.

