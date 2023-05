Ny teknikplattform ger stora besparingar i logikfastigheter. Bobo Ekelundh är delägare på SI som tagit fram plattformen. Bild: Schenker/SI

Ny teknikplattform ger stora besparingar i logistikfastigheter

Teknik Smarta transportterminaler kan ge hundratals miljoner kronor i energibesparing, effektiva transportflöden, ökad säkerhet och minskad manuell hantering. Tillsammans med flera internationella logistikjättar har bolaget SI, Sustainable Intelligence, utvecklat en unik styrplattform för logistikfastigheter som ger samordningsvinster på en helt ny skala. Nu görs plattformen SI Logiware tillgänglig för alla.

Dagens galopperande energi- och bränslepriser sätter press på effektivisering av de logistikkedjor som utvecklas i snabb takt med ökad e-handel, växande butikskedjor, produktionsanläggningar, lager och transporthubbar runtom i landet.



I samverkan med ett trettiotal kunder inom logistik, däribland DB Schenker och DHL, har SI utvecklat en ny, kraftfull plattform för de logistikfastigheter som utgör naven i transportkedjorna.

– Det unika är att vi kopplar samman intelligent fastighetsautomation i terminalbyggnaden med logistikflöden mellan entrégrindar, portar, lastkajer och ankommande fordon. Att samla in data och styra helheten i samma system ger helt nya utsikter att spara både koldioxidutsläpp och pengar. Jag ser oändliga möjligheter, säger Bobo Ekelundh, delägare på SI.



En av SI:s största kunder är DB Schenker, som har sparat 230 miljoner kronor på de 14 år man effektiviserat terminalerna genom SI:s system för fastighetsautomation, som med tiden utvidgats med allt fler funktioner.

– Vi såg tidigt att energibesparing i fastigheten och logistiklösningar hänger ihop. Vi har oerhört många portar i våra fastigheter, som tidigare ofta stod öppna och släppte ut eller in oönskad värme. Idag öppnas porten först när lastbilen är på plats och stängs automatiskt vid inaktivitet. Inne i terminalen är lampor och fläktar enbart igång i utrymmen som används. Vi kontrollerar och kapar effekttoppar för både fjärrvärme och el, temperaturen är reglerad och systemet signalerar så snart något avviker. På så vis kan vi kontrollera och minimera energiförbrukningen, säger Tomas Eriksson, fastighetschef på DB Schenker Property.



För DB Schenker är det många små besparingsströmmar som givit hundratals sparade miljoner under åren.

– Det gynnar våra kunder i slutändan att vi har en effektiv lösning för välfungerande fastigheter. Vi har naturligtvis gjort investeringar för att uppnå besparingarna, men de har varit lönsamma under hela vägen, säger Tomas Eriksson.

Ämnen