Kista Galleria. Bild: Citycon

Ny butik öppnar i Kista galleria

Uthyrning Kista Galleria fortsätter att satsa på ett brett utbud av shopping där även hållbarhet är en viktig byggsten. I slutet av september 2023 öppnar Artikel 2 (tidigare Emmaus Stockholm) en helt ny second hand-butik i gallerian där besökare kan hitta allt från kläder och möbler till prylar och leksaker.

– Vi är glada och stolta över att kunna välkomna Artikel 2 till Kista Galleria. Den nya butiken kommer att ligga i norra delen av vår galleria, nära både Matmissionen och McDonald’s. Vi är övertygade om att våra besökare kommer att uppskatta den nya butiken som öppnar senare i höst, säger Jesper Holmström, fastighetschef för Kista Galleria.



Artikel 2 är en ideell organisation som genom insamling och second hand-försäljning arbetar för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. I över 50 år har Artikel 2 drivit second hand-verksamhet med ett större syfte under namnet Emmaus Stockholm. Nu byter organisationen namn till Artikel 2 men värderingarna och verksamhetens mål förblir oförändrade.



Den nya butiken i Kista Galleria kommer att vara på cirka 800 kvadratmeter och blir samtidigt organisationens fjärde second hand-butik i Stockholm.

– Att öppna den här butiken i Kista Galleria känns jättekul. Det blir vår största butik hittills och kvadratmetrarna ger massor med möjligheter. Dels mer yta för second hand-artiklar så fler kan hitta det de söker genom lokalt återbruk men också plats för större artiklar som exempelvis möbler. En stor butik bidrar också till att vi kan ta emot fler personer i arbetsträning som ett led i vårt arbete för att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad, säger Brian Kelly, generalsekreterare för Artikel 2.

Ämnen