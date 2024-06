Nrep säljer finländska logistikportfölj till fonder förvaltade av Blackstone. Bild: Nrep

Nrep miljardsäljer finländsk logistikportfölj till Blackstone

Transaktioner Nrep avyttrar av en finsk stadslogistikportfölj till fonder som förvaltas av Blackstone för 135 miljoner euro, motsvarande cirka 1,57 miljarder kronor. 'Aktiivihallit Ky'-portföljen omfattar 22 lagerfastigheter med en total uthyrningsbar yta på cirka 133 000 kvadratmeter. 80 procent av fastigheterna är belägna i huvudstadsregionen.

Aktiivihallit Ky är ett joint venture mellan Nrep och Aktiivitilat, ett finskt fastighets- och investeringsförvaltningsbolag, med en strategi att investera i lätta industrilokaler i urbana lägen, inklusive lager och mindre industrianläggningar. JV-företaget förvaltade portföljen för att förbättra fastigheternas hållbarhetsprofil och hyra ut lokalerna till hyresgäster av hög kvalitet. Aktiivitilat AM Oy agerade portföljens kapitalförvaltare.

– Nreps joint venture med Aktiivitilat hade ett banbrytande fokus på stadslogistiksegmentet, där vi identifierade en växande efterfrågan från hyresgäster, särskilt i starka lägen i Helsingfors storstadsområde. Nyckeln till vår investeringsstrategi var från början att hitta en partner med ett kundorienterat förhållningssätt och förmågan att genomföra hållbarhetsdrivna kapitalförvaltningsinitiativ, och i Aktiivitilat fann vi just det. Vår aktiva kapitalförvaltning har avsevärt förbättrat portföljens hållbarhetskvitto och framgångsrikt hyrt ut lokaler till en attraktiv hyresgästbas. Avyttringen, som ligger i linje med vår planerade affärsplan, är en av de viktigaste transaktionerna som Nrep genomfört i Finland under de senaste åren, kommenterar Joonas Lemström, Finlandschef på Nrep.

– Stadslogistiksektorn har gett oss stora möjligheter. Det kräver ett "hands-on" tillvägagångssätt, aktiv leasing och alltid fokus på kundens behov. Vi är glada över att se att detta segment av fastighetsmarknaden får det erkännande det förtjänar, säger Jukka Torvinen, vd för Aktiivitilat AM Oy.

– Vi är glada över att förvärva denna samling välbelägna stadsnära fastigheter. Finland är en av våra viktigaste logistikmarknader i Norden, särskilt Helsingfors, där vi fortsätter att se låga vakansnivåer och en stark efterfrågan på infyllningslager, säger James Seppala, Head of Real Estate Europe, Blackstone.



Nrep rådgavs av JLL, Avance och PWC. Blackstone rådgavs av Cushman & Wakefield, Roschier, PWC, Arcadis och Nova Ambiente.

