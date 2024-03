Nordika förvärvar kontorsfastighet i Stockholm

Nordika köper fastighet av Klara Norra Fastigheter, fackförbundet Unionens fastighetsbolag. Bild: Nordika

Transaktioner Nordika har ingått avtal om att förvärva kontorsfastigheten Fristaden 6 på Västra Kungsholmen från fackförbundet Unionens helägda fastighetsbolag, Klara Norra Fastigheter.

Fastigheten, belägen på Västra Kungsholmen i Stockholm, omfattar cirka 7 500 kvadratmeter uthyrningsbar area, varav cirka 4 000 kvadratmeter är vakanta. Våningsplanen är flexibla och möjliggör anpassning för uthyrning av moderna kontor, från stora till små. Fastigheten är lättillgänglig och ligger 200 meter från Stadshagens tunnelbanestation och är åtkomlig med bil via närliggande E20/E4. Västra Kungsholmen har på senare år förvandlats till en modern blandstad med service och bekvämligheter.



Nordika kommer att göra betydande investeringar för att vidareutveckla fastigheten. Fastigheten har för närvarande en Miljöbyggnad iDrift Silver-certifiering från Sweden Green Building Council. Nordika avser att ytterligare stärka fastighetens ESG-profil.



Nordika rådgavs av Roschier, PWC, Red Management och JLL.



Klara Norra Fastigheter rådgavs av Cushman & Wakefield och Wistrand.

