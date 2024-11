Jonas Grandér, vd för Nordika. Bild: Nordika

Nordika blir huvudägare i Vendus

Bolag Nordika investerar 400 miljoner kronor i livsmedelsfastighetsplattformen Vendus och blir därigenom huvudägare.

Vendus Sweden är ett fastighetsbolag fokuserat på fastigheter inom det attraktiva dagligvarusegmentet, som investerar i tillgångar med stabila kassaflöden över hela Sverige. Vendus har skapat en solid plattform med 51 fastigheter, där cirka 77 procent av hyresintäkterna kommer från nyckelaktörer inom dagligvarubranschen med ett tillgångsvärde på 2,3 miljarder kronor.



Vendus samlar in eget kapital för att tillvarata attraktiva investeringsmöjligheter och för att etablera en effektiv kapitalstruktur som möjliggör en fortsatt tillväxtresa med ambitionen att växa fastighetsvärdet till minst sex miljarder kronor inom en treårsperiod.



Utöver den riktade nyemissionen till Nordika avser Vendus att ta in upp till ytterligare 450 miljoner kronor från befintliga investerare i en företrädesemission. Grundarna, ledningen och nuvarande huvudägaren MEL & ME kommer att åta sig att investera minst 110 miljoner kronor av de ytterligare 450 miljoner kronor som ger Vendus upp till 850 miljoner kronor i nytt eget kapital.



I samband med kapitalanskaffningarna kommer Vendus att genomgå en strukturomvandling, som förvandlas till ett strömlinjeformat fastighetsbolag med en intern organisation, vilket stärker dess förmåga att växa och attrahera kapital vid framtida kapitalanskaffningar. Som ett led i detta kommer Vendus att förvärva en förvaltningsorganisation från Real Value Management Nordic AB, som har tillhandahållit fastighetsförvaltning och transaktionstjänster till Vendus på konsultbasis, en relation som nu upphör.



Roschier Advokatbyrå, PWC och Newsec agerade rådgivare till Nordika.

