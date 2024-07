Fastigheten Almen, en av de uthyrda fastigheterna. Bild: Nivika

Nivika nytecknar hyresavtal i Värnamo och Växjö

Uthyrning Nivika har i Värnamo och Växjö tecknat nya hyresavtal om totalt cirka 2 600 kvadratmeter. Total årligt hyresvärde för hyresavtalen uppgår till 4,3 miljoner kronor och genomsnittlig avtalslängd är 7,1 år.

Nivika bygger nytt huvudkontor på Bredasten industriområde i Värnamo och nu är också uthyrningen av det nuvarande kontoret klar, ny hyresgäst blir Kommunal som flyttar in till årsskiftet 2024/2025. Bolaget har också nytecknat hyresavtal med GS Facket och IF Metall om 500 kvadratmeter vardera i Värnamo.



Båda hyresgästerna tillträder sina lokaler efter genomförda lokalanpassningar under 2025. I Växjö har nytt hyresavtal tecknats med Linné Hemvård om 800 kvadratmeter.



– Det är mycket glädjande att teckna fyra nya hyresavtal för kontor med nya hyresgäster. Vi avslutar med fina uthyrningar klara strax före semestern och ser fortsatt en stark efterfrågan på lokaler i våra marknader som ger goda förutsättningar för hösten, säger Rasmus Olsson, Uthyrningschef Nivika.

