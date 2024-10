Fastigheten Överkanten 4 i Jönköping. Bild: Nivika

Nivika köper i Jönköping – igen

Transaktioner Under onsdagen meddelade Nivika att de köpte en kommersiell fastighet på industriområdet Ljungarum i Jönköping. Den fastigheten omfattar totalt 6 782 kvadratmeter uthyrningsbar yta och har ett fastighetsvärde på 108 miljoner kronor. Nu köper man igen och denna gång blir det fastigheten Överkanten 4 som har ett fastighetsvärde på cirka 50 miljoner kronor.

Förvärvet under onsdagen en så kallad sale and lease back-affär där hyresgäst och säljare utgörs av dotterbolag till XANO Industri AB. Årligt hyresvärde uppgår till 7,1 miljoner kronor med avtalstid om tio år. Förvärvet finansieras med banklån och eget kapital. Tillträdesdagen är planerad till 28 oktober 2024.



Under torsdagen var det dags att meddela nästa förvärv i Jönköping, då Nivika Fastigheter har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Jönköping Överkanten 4 utmed E4 i Jönköping. Fastigheten omfattar cirka 4 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och angränsar till befintligt ägd fastighet. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 50 miljoner kronor och tillträde är planerat till årsskiftet 2025/2026.

– Detta förvärv ligger väl i linje med vår strategi. Vår lokala närvaro möjliggör styckvisa affärer på enskilda marknader för att bygga kluster och förvärvet stärker vår närvaro i Jönköping. Att förvärva grannfastigheten möjliggör utveckling av området och vi ser potential i att växa med befintliga och nya hyresgäster, säger Sverker Källgården, vd för Nivika Fastigheter AB.



Säljare är OFAB Förvaltnings AB och A&P Fastighetstransaktioner har varit säljarens rådgivare i affären.

