PK-huset i centrala Stockholm. Bild: New Property

New Property får uppdrag att utveckla PK-huset

Uthyrning New Property har fått uppdrag att agera strategisk samarbetspartner för utveckling och uthyrning av PK-huset i Stockholm.

Uppdraget innebär att New Property ska stärka PK-husets ställning på marknaden genom att utveckla gallerian och attrahera nya, relevanta aktörer som kan tillföra värde och förnya platsens utbud. PK-huset har under de senaste åren haft en positiv utveckling, med en stabil omsättning och starka befintliga hyresgäster, men har under senare år haft en del vakanser som resultat av marknad- och världsläget.

– PK-huset har en enorm potential och vi ser möjligheter att locka fler välkända varumärken och unika koncept till platsen, vilket kommer att stärka platsens utbud och locka ännu fler besökare. Vi har redan påbörjat dialoger med flera intressanta aktörer, säger Sofia Petzelius, partner på New Property.

