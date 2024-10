Ylva Sarby Westman. Bild: Neobo

Neobo: "Goda förutsättningar att öka avkastningen från fastighetsportföljen framöver"

Bolag Neobo ökade hyresintäkter och driftnetto i jämförbart bestånd men fick se resultat och substansvärde per aktie minska under Q3.

Januari-september 2024

- Hyresintäkterna ökade till 680 mkr (658). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6,3 procent.

- Driftnettot minskade till 363 mkr (366) till följd av att sju fastigheter avyttrats under året. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 8,5 procent.

- Förvaltningsresultatet minskade till 122 mkr (127) till följd av sålda fastigheter och högre finansiella kostnader.

- Fastighetsbeståndets värde vid periodens utgång uppgick till 13 696 mkr och värdeförändringar på fastigheter uppgick till -238 mkr (-926) under perioden.

- Periodens resultat uppgick till -211 mkr (-795).

- Substansvärdet uppgick till 44,89 kr per aktie (45,83).



Juli-september 2024

- Hyresintäkterna ökade till 227 mkr (224) till följd av hyreshöjningar samt minskad vakansgrad.

- Driftnettot minskade till 133 mkr (140) till följd av sålda fastigheter.

- Förvaltningsresultatet ökade till 55 mkr (52) under tredje kvartalet vilket förklaras av högre intäkter och minskade centrala administrationskostnader.



Viktiga händelser under tredje kvartalet

- Neobos aktie har bytt marknadsplats och noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista den 20 september.

- Ett sexårigt hyresavtal har tecknats med Kriminalvården i fastigheten Träkolet 16 i Sollentuna. Förhyrningen omfattar 3 400 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet uppgår till 10 mkr.

- Två låneavtal om 2 655 mkr har refinansierats till en marginal som understiger den genomsnittliga marginalen i Neobos låneavtal.

- Handelsfastigheten Tegelbruket 4 i Falun har frånträtts. Försäljningen gjordes i slutet på andra kvartalet till ett underliggande fastighetsvärde om 75 mkr, vilket var 18 procent över den senast genomförda externvärderingen.



Vd Ylva Sarby Westman kommenterar:

– Efter en intensiv period med målmedvetet arbete för att göra Neobo redo att möta noteringskraven på Nasdaq Stockholm kunde vi den 20 september ta klivet till huvudlistan och ringa i börsklockan för andra gången på drygt ett och ett halvt år.

Listbytet är ett kvitto på det arbete som har utförts och en kvalitetsstämpel när vi nu tar nästa steg på vår resa. En likvid aktie på en reglerad marknad breddar våra finansierings-alternativ och skapar möjligheter för värdeskapande tillväxt framöver.



– Vi fortsätter att förädla vår fastighetsportfölj och genomföra värdeskapande uthyrningar och investeringar som skapar värde för våra kunder och aktieägare. Driftnettot i jämförbart bestånd ökar med 8,5% i jämförelse med föregående år till följd av ökade hyresintäkter och lägre vakans, vilket är positivt med tanke på den höga kostnadsutveckling som vi har haft i samhället under de senaste åren.



– Sedan årsskiftet har vi investerat 101 mkr i värdeskapande åtgärder som har bidragit till att öka våra intäkter och minska våra kostnader. Bland annat har vi renoverat 70 lägenheter och genomfört ett antal hållbarhetsinvesteringar som genererat en attraktiv avkastning.



– I september tecknade vi ett sexårigt hyresavtal med Kriminalvården om lokaler för Frivården i fastigheten Träkolet 16 i Sollentuna. Förhyrningen omfattar cirka 3 400 kvadratmeter och har ett årligt hyresvärde om 10 mkr. Vi är stolta och glada över att Neobo har fått Kriminalvårdens förtroende att tillsammans med dem skapa moderna och ändamålsenliga lokaler i en av våra kommersiella fastigheter. I samband med inflyttningen sommaren 2025 kommer den kommersiella vakansgraden att minska med 2,8 procentenheter i förhållande till Q3 2024 samtidigt som vårt totala hyresvärde ökar med 5,3 mkr.



– Neobos höga räntesäkringsgrad har på ett effektivt sätt motverkat den kraftiga ränteuppgång som har ägt rum de senaste åren. Under tredje kvartalet fortsatte Riksbanken att sänka styrräntan i linje med en mer expansiv penningpolitik och fler räntesänkningar är att vänta framöver. För vår del innebär det en stärkt finansiell position och förbättrade möjligheter att genomföra värdeskapande investeringar som ökar avkastningen från fastighetsportföljen.



– Under det tredje kvartalet har två låneavtal om 2 655 mkr refinansierats och förlängts till marginaler som understiger den genomsnittliga marginalen i våra befintliga låneavtal. Det är både ett bevis på den kvalitetsförflyttning av Neobo som vi har åstadkommit och en tydlig indikation på ett förbättrat marknadssentiment.



– Efter en intensiv period sedan Neobo bildades står vi nu på stabil grund med en effektiv organisation och goda förutsättningar att öka avkastningen från fastighetsportföljen framöver.

– Jag är oerhört stolt över Neobo och den förädling av bolaget som vi har åstadkommit sedan start. Noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista är en viktig milstolpe när vi nu tar nästa steg på vår resa med fokus på portföljoptimering och tillväxt.

