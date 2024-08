Stockholms tingsrätt. Bild: Stockholms tingsrätt

Nej till rekonstruktion för Oscar Properties – Selins bolag med stämningsansökan

Bolag Den rekonstruktionsansökan Oscar Properties skickade in förra veckan nekas av Stockholms tingsrätt. Dessutom har Erik Selins nischbank Norion lämnat in en stämningsansökan mot bolaget.

Det är Dagens Industri som under onsdagen rapporterar att Oscar Properties rekonstruktionsansökan nekas.



Tingsrätten menar i sitt beslut att det inte finns någon "grundad anledning att anta att verksamhetens livskraft kan säkras genom rekonstruktionen."



Det ser allt tyngre ut för Oscar Properties. Kursen föll drastiskt av beskedet i dag och tidningen skriver också att Erik Selins nischbank Norion lämnat in en stämningsansökan mot Oscar Engelbert och hans bolag Parkgate, Trikåfabriken och Parkgate Fastigheter.



Sedan tidigare har Skatteverket lämnat in en konkursansökan för ett belopp om drygt två miljoner kronor. Dessutom väntas en konkursdom falla nu på måndag med anledning av den konkursansökan Brf Innovationen lämnade in i juli.



Beslutet från tingsrätten i dag kommer att överklagas till Svea hovrätt, enligt Oscar Properties ombud, skriver DI.

