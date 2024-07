Erik Selin, vd för Balder. Bild: Balder

Nedåt på Balders förvaltningsresultat

Bolag Fastighetsbolaget Balders hyresintäkter uppgick till 3.186 miljoner kronor i det andra kvartalet 2024. Genomsnittet i Infronts sammanställning av nio analytikers estimat var 3 176 miljoner kronor.

Hyresintäkterna uppgick till 3 186 miljoner kronor (2 943), en ökning med 8,3 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 2 381 miljoner kronor (2 201), en ökning med 8,2 procent mot föregående år, väntat var 2 388 miljoner kronor.



Förvaltningsresultatet uppgick till 1 610 miljoner kronor (1 655), en minskning med 2,7 procent mot föregående år, mot förhandstipset på 1 580 miljoner kronor.



Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -1 miljoner kronor (-1). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -247 miljoner kronor (-2 644). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 48 miljoner kronor (279).



Resultatet före skatt var 1 078 miljoner kronor (-1 454).



Resultatet efter skatt blev 890 miljoner kronor (-1 292).



Resultat per aktie uppgick till 0,66 kronor (-0,75).



Substansvärde per aktie låg på 85,44 kronor (91,12).



Att över tid öka förvaltningsresultatet per aktie är vårt enskilt viktigaste mål ur ekonomisk synvinkel skriver Erik Selin.

– Minskningen av förvaltningsresultatet beror på ökade räntekostnader. Våra hyresintäkter och driftsnetto är drygt åtta procent bättre och efterfrågan på bostäder och lokaler är fortsatt stabil på våra olika delmarknader, säger vd Erik Selin i en kommentar.

