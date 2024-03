NCC ska renovera lägenheter åt Järfällahus. Bild: NCC

NCC utför renoveringsprojekt för Järfällahus

Bygg/Arkitektur NCC och Järfällahus tecknar samarbetsavtal om renovering av drygt 3 000 hyresrättslägenheter i Jakobsberg, norr om Stockholm. I ett första steg ska samverkansarbetet startas med projektering och planering för kommande renoveringar.

– Att få samverka redan under projekteringen gör att vi som beställare kan dra nytta av NCC:s erfarenheter från andra projekt och att vi får bättre och mer hållbara lösningar med fokus på kostnadseffektiv och långsiktig förvaltning, säger Jennie Sahlsten, vd för Järfällahus.



Projektet omfattar renovering av totalt över 3 000 hyresrättslägenheter i Jakobsberg som ska ske etappvis under en tioårsperiod. Projekteringen påbörjas omgående med målsättning att starta upp mindre renoveringar under våren. Det första större området med renoveringsarbete startar under hösten 2024.



– NCC har under lång tid arbetat nära och i samarbete med många av Sveriges kommuner och fastighetsbolag för att rusta upp det befintliga bostadsbeståndet. Vi ser fram emot att samverka med Järfällahus i ett av de största renoveringsprojekten i Stockholm, säger Henrik Lundin, affärschef, NCC Building Sweden.



Projekteringen startas upp under våren och det första områdets projektering beräknas vara färdigställd under sommaren 2024. Därefter tecknas separata entreprenadkontrakt för respektive etapp.

Ämnen