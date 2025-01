Torbjörns torg och Takryttaren. Bild: Sweco och Arcum

NCC bygger i Uppsala

Bygg/Arkitektur NCC har gjort klart med bygge av två projekt i Uppsala. Dels ska man bygga fyra hur på uppdrag av Malmegårds Fastigheter och dels ska man bygga bostadsprojektet Takryttaren åt Uppsalahem.

NCC ska på uppdrag av Malmegårds Fastigheter AB bygga fyra hus med 122 nya lägenheter och tillhörande butiks- och kontorslokaler på Torbjörns torg i centrala Uppsala. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 310 miljoner kronor.



Projektet omfattar totalt fyra huskroppar, delvis sammanbyggda i en U-formation, med lägenheter, butiks- och kontorslokaler, förråd och garage.

– Med det här nya innovativa bostadsprojektet bidrar vi till ett helt unikt nytt och modernt närcentrum i Uppsala. Vi visar att vi genom högt ställda hållbarhetsmål kan klara av att uppfylla Uppsalas utmanande klimatkrav för 2025. Tillsammans med NCC ligger vi i framkant ur ett hållbarhetsperspektiv och har redan fått förfrågningar på hur man tecknar sig för en lägenhet av just dessa skäl, säger Bengt Malmegård, ägare av Malmegårds Fastigheter AB.



I projektet kommer NCC använda innovativ teknik för att hålla ned energianvändningen. Till exempel testas energipålning, där pålarna nyttjas för att utvinna markvärme. Genom en optimerad betongstomme med hög andel klimatförbättrad betong kommer projektet även att sänka sin klimatpåverkan med cirka 40 procent jämfört med Boverkets riktlinjer. Detta innebär att projektet får en unikt låg energianvändning och klimatpåverkan. Målet är att nå upp till kraven för Miljöbyggnad 4.0 Guld.

– NCC:s specialistkompetens inom klimatreducerande teknik gör att vi kan stötta våra kunder att nå riktigt ambitiöst satta mål. Vi är glada över att kunna möta Malmegårds Fastigheters höga krav genom innovativa lösningar, ny teknik och ett nära samarbete redan från start, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef på NCC Building Sweden.



Affären har ett ordervärde på cirka 310 miljoner kronor som orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under första kvartalet 2025. Projektet påbörjas under första kvartalet 2025 och lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara i slutet av 2027.



I Uppsala kommer NCC även på uppdrag av Uppsalahem bygga Takryttaren, bestående av 174 nya hyreslägenheter i Kapellgärdet i centrala Uppsala. Genom en så kallad klimatbudget har NCC och Uppsalahem gemensamt lyckats minska klimatutsläppet i projektet med 40 procent jämfört med den ursprungliga kalkylen. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 290 miljoner kronor.

– Takryttaren är vårt första projekt som vi upphandlar med en så kallad klimatbudget. Vi som beställare måste våga ställa krav för att driva utvecklingen framåt. Det märks att branschen är redo att pressa klimatutsläppen och vi var positivt överraskade av gensvaret vi fick. Vi har tillsammans med NCC arbetat fram klimateffektiva lösningar som totalt väntas ge 40 procent lägre klimatutsläpp, säger Anna-Lotta Andersson, chef nyproduktion på Uppsalahem.

­– Det är en spännande utmaning att bygga med fokus på både väsentligt minskad klimatpåverkan och kostnadseffektivitet. Projekt som detta visar att vi kan minska utsläppen rejält när vi arbetar gemensamt och nära våra kunder med tydliga mål. Vi har ett långt samarbete med Uppsalahem och ser fram emot att fortsätta det med ett så intressant projekt, säger Niklas Sparw.



I projektet har NCC och Uppsalahem samverkat nära och haft stort fokus på klimatåtgärder. De lösningar som ingått i klimatbudgeten innefattar bland annat justeringar i konstruktionen som minskar mängden byggmaterial som står för de största utsläppen, användning av klimatförbättrad betong, och planering som ger färre transporter under byggskedet.



NCC ska bygga lägenheter, ett LSS-boende och 70 delningsbostäder. Byggnaden är ett U-format hus i fem våningar som byggs i anslutning till befintlig bebyggelse. Lägenheterna, som blir Svanenmärkta, är i storleken 1 - 4,5 rum och kök och mellan 29 och 98 kvadratmeter.



Affären har ett ordervärde på cirka 290 miljoner kronor som orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under första kvartalet 2025. Projektet påbörjas under första kvartalet 2025 och lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under fjärde kvartalet 2027.



Spadtaget för projektet är planerat till den 3 februari 2025.

