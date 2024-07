Petter Stordalen och Strawberry Arena. Bild: Fabege

Namnbytet är officiellt – Strawberry Arena ser dagens ljus

Bolag Idag, den 12 juli, träder namnrättighetsavtalet i kraft mellan Strawberry och Stockholm Live avseende nationalarenan i Solna och arenan byter namn till Strawberry Arena. Som delägare i arenan ser Fabege mycket fram emot samarbetet med Strawberry, som är en stark och lokalt engagerad partner, skriver fastighetsbolaget i ett pressmeddelande.

Arenan var startskottet för utvecklingen av Arenastaden och är fortsatt en viktig katalysator för områdets starka attraktionskraft. Undersökningar visar att läget och sammanhanget i närområdet har blivit allt viktigare när företag väljer var de ska etablera kontoret skriver bolaget vidare.



Strawberry Arena är hemmaarena för såväl det svenska herrlandslaget i fotboll som herrlaget i AIK Fotboll. Bara under de senaste två åren har arenan varit värd för världsartister som Taylor Swift, Beyoncé, Lady Gaga och The Rolling Stones och de kommande veckorna kliver Bruce Springsteen And The E Street Band, Pink och Morgan Wallen upp på scen. Därutöver är Strawberry Arena en destination för evenemang så som Techarenan, eCarExpo och Sweden International Horse Show.



Arenastaden inkluderar fram till idag drygt 30 000 arbetsplatser och cirka 5 000 boende och Fabege uppger att de bara är halvvägs igenom stadsutvecklingen för området. Tunnelbanans gröna linje från Odenplan till Arenastaden har trafikstart 2028.



Strawberry byter även namn på hotellet som ligger i direkt anslutning till arenan, från Quality Hotel Friends till Quality Hotel Strawberry Arena.

