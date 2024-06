Westfield Mall of Scandinavia. Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

Möbeljätten öppnar nytt koncept i Mall of Scandinavia

Uthyrning Ikea öppnar butik i Westfield Mall of Scandinavia. Butiken, som blir den första i sitt slag i Sverige, kommer att erbjuda mycket av det som finns i ett traditionellt Ikea varuhus men i en mindre skala. Öppningen beräknas till början av 2025.

Nu står det klart att Ikea öppnar butik i Westfield Mall of Scandinavia. Butiken blir den första i sitt slag i Sverige och kommer att erbjuda mycket av det som finns i ett traditionellt IKEA varuhus men i en mindre skala. Det kommer att finnas heminredningsprodukter att köpa med sig och hela sortimentet kan beställas till butiken eller med hemleverans. Utöver det, kommer det att finnas inspiration, heminredningsexperter som kan hjälpa till med planering och möjlighet att köpa mat för att få den unika känslan av ett besök på Ikea.

– Vi vet att kunder idag vill möta oss på fler och nya sätt. Det är en resa vi nu gör i Stockholm med att utforska nya format för att möta nya och befintliga kunder. Det första stora steget var när vi öppnade Ikea City Gallerian sommaren 2022, sedan dess har vi investerat i att utveckla befintliga varuhus i Stockholm och nu tar vi nästa stora steg i Westfield Mall of Scandinavia, säger Emily Birkin, landschef för Ikea Sverige



För Unibail-Rodamco-Westfield blir öppningen ett viktigt steg mot att skapa en ännu starkare mötesplats i Westfield Mall of Scandinavia med upplevelser utöver det vanliga, vilket är i linje med företagets globala strategi.

– Vi är väldigt glada över att Ikea vill bygga vidare på vårt partnerskap genom att satsa i Westfield Mall of Scandinavia. Våra besökare efterfrågar mer inom heminredning och det är roligt att kunna möta det, med ett större och mer utvecklat koncept än den planeringsstudio som idag finns i Westfield Täby Centrum, säger Louise Bergqvist, Director of Leasing Unibail-Rodamco-Westfield Northern Europe



Öppningen är planerad till början av 2025.

