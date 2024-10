Mineralvattenfabriken. Bild: Måns Berg

Mineralvattenfabriken välkomnar nytt HK

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Sabis som flyttar sitt huvudkontor till Mineralvattenfabriken. Avtalet omfattar närmare 700 kvadratmeter i den industrihistoriska fastigheten som är centralt belägen i Hagastaden.

I år fyller Sabis 150 år. Redan 1874 slog Slagteriaktiebolaget i Stockholm upp portarna till sin första köttbod. Idag driver bolaget flera restauranger, caféer, hotell- och mötesanläggningar samt matbutiker, alla med visionen att skapa Sveriges bästa kundupplevelser inom mat och möten. Totalt har företaget cirka 600 medarbetare varav 45 på huvudkontoret som i maj flyttar till Hagastaden.

– Vi är så glada över att få flytta till dessa trevliga lokaler, som passar väl till vår långa historia på Sabis, men samtidigt speglar våra krav för ett modernt kontor. Vi driver sedan tidigare Hemköp Sickla i Atrium Ljungbergs fastighet och är stolta över att ytterligare kunna fördjupa vårt samarbete, säger Caroline Cederblad, styrelseordförande Sabis.



Under de senaste åren har en rad hyresavtal tecknats i Mineralvattenfabriken. Bland dessa märks bostadsutvecklaren Nordr, Zmarta Group, Granit, Pricer och Husqvarna. I kvarteret finns också ett flertal gallerier, hotell samt restauranger och takbarer.

– Vi är mycket glada att kunna välkomna Sabis till Hagastaden. Med sin långa historia passar de fint in i våra industrihistoriska miljöer, särskilt i Mineralvattenfabriken som liksom Sabis har sitt ursprung inom dryck och mat. Sabis kommer att passa perfekt in bland övriga hyresgäster i kvarteret och bidra till områdets unika karaktär och dynamik, säger Emelie Madarasz, Leasing Manager på Atrium Ljungberg.



Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsutvecklarna i Hagastaden och har såväl ombyggda industribyggnader som moderna kontorshus i sitt bestånd. Granne med Mineralvattenfabriken ligger det så kallade PV-palatset som efter en omfattande renovering kommer att bli hem till Ekobrottsmyndigheten. I kvarteret ligger även Industricentralen, en ikonisk tegelbyggnad som bland annat huserar ett flertal arkitektkontor och gallerier. Fram till 2030 planeras Hagastaden växa med



50 000 arbetsplatser och 6 000 nya bostäder och rakt genom stadsdelen planeras för ett av stadens största parkprojekt, som knyter ihop Hagastaden med Hagaparken.



Hyresavtalet med Sabis är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

Ämnen