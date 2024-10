Clarion Hotel Stockholm byter ägare. Bild: Aspelin Ramm Fastigheter

Megaköpet: Nrep tar över 23 700 kvadratmeter i centrum

Transaktioner Genom value add-fonden Nordic Strategies Fund V (NSF V) har Nrep förvärvat Clarion Hotel Stockholm i Stockholm från Aspelin Ramm Fastigheter AB. I och med förvärvet förstärker Nrep sitt samarbete med hotellkedjan Strawberry som hyr hela fastigheten.

Hotellmarknaden i Stockholm upplever en stark återhämtning efter pandemin med RevPAR som, trots inflationen, överträffar nivåerna före 2020. Nrep:s förvärv av Clarion Hotel Stockholm är positionerat för att dra nytta av denna tillväxt och erbjuder både omedelbart och långsiktigt värde.



Clarion Hotel Stockholm har 532 rum fördelat på 23 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Här ryms både barer, restauranger, spa och gym samt mötes- och konferenslokaler. Fastigheten är fullt uthyrd till Nordens näst största hotelloperatör, Strawberry, med ett långsiktigt hyresavtal. Förvärvet ger Nrep tillgång till drygt 1 000 hotellrum i centrala Stockholm.



Hotellet, som är ett av Stockholms största, ligger intill Skanstulls tunnelbana, ett stenkast från hjärtat av Södermalm och med vackra promenadstråk och båthamnar runt knuten. Närheten till den framväxande Söderstaden, som inkluderar Slakthusområdet, Gullmarsplan samt Globenområdets storslagna arenor, stärker också hotellets långsiktiga gästunderlag. Avicii Arena och 3Arena (före detta Tele 2 Arena) står värd för några av landets största evenemang och lockar årligen fler än 3,5 miljoner besökare.

– Det är en väl utformad, välskött och funktionell fastighet vi förvärvar från Aspelin Ramm Fastigheter och den ligger helt i linje med vår ambition att förvärva högkvalitativa tillgångar med starka operatörer i viktiga urbana lägen. Genom att kombinera vårt höga hållbarhetsfokus med förbättringar i hotellets kommersiella erbjudande skapar vi värden som gynnar både gästerna, Strawberry och Södermalm som stadsdel och besöksmål, säger Carl-Adam von Schéele, Sverigechef för Nrep.



Ambitionen att vara fysiskt nära sina fastigheter och hyresgäster har alltid präglat Aspelin Ramm Fastigheters verksamhet, vilket har resulterat i att företaget vid två tillfällen vunnit priser för att ha de nöjdaste kontorshyresgästerna.

– Det känns helt rätt att överlåta förvaltningen av fastigheten i Stockholm till Nrep som är en stor och välrenommerad aktör inom fastighetsbranschen i Norden. När vi utvecklade hotellet 2003 var det ingen annan aktör som trodde på projektet ovanför Ringvägen. Så här drygt 20 år senare kan jag konstatera att det blev en succé som tilldelats en rad olika utmärkelser för sin spännande design och arkitektur, säger Manne Aronsson.



Fastigheten har idag certifieringen BREEAM Very Good, men har god potential att erhålla BREEAM Excellent med relativt små medel.



Nrep är en del av investeringsplattformen Urban Partners som består av tre strategier med en gemensam vision inriktad på att lösa urbaniseringens utmaningar. Förra året reste Urban Partners Europas största value add fond, Nordic Strategies Fund V (NSF V), med cirka 41,5 miljarder kronor i kapital. Förvärvet av Clarion Hotel Stockholm görs via NSF V.



Colliers har varit säljarens rådgivare i denna transaktion. Werks Advokater har varit säljarens juridiska rådgivare.

