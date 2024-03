Kvarteret Johanna ska stå färdigt 2026. Bild: General Architecture/Hufvudstaden

Mega-projektet får sina första hyresgäster

Uthyrning På nära 5 000 kvadratmeter kommer takrestaurang, gym och coworking flytta in i Kvarteret Johanna. Tillsammans utgör de 15 procent av den totala ytan.

Bild: Hufvudstaden/General Architecture

Kvarteret Johanna- Vy från Brunnsparken Bild: Hufvudstaden

Fredrik Ottosson, chef affärsområde Göteborg, Hufvudstaden. Kvarteret Johanna- Vy från Brunnsparken Fredrik Ottosson, chef affärsområde Göteborg, Hufvudstaden.

Hufvudstaden har tre viktiga servicekoncept klara för Kvarteret Johanna. Takrestaurangen, med utsikt över hela Göteborg, kommer att drivas av Stureplansgruppen, träningskonceptet blir signerat Nordic Wellness och Hufvudstaden kommer själva att driva kvarterets coworking genom det egna konceptet Cecil. Inflyttning sker i samband med färdigställt projekt i början av 2026.



I september 2022 togs första spadtaget och nu ett och ett halvt år senare börjar man se den nya siluetten av det om- och tillbyggda Kvarteret Johanna. Totalt kommer kvarteret att utgöra 32 000 kvadratmetet kontor, butiker och restauranger mitt i det myllrande stadslivet mellan Brunnsparken och Hotellplatsen.



Uthyrningsarbetet är i full gång och idag kan tre hyresgäster med olika servicekoncept presenteras. Den ena är Stureplansgruppen som kommer att öppna en takrestaurang på Södra Hamngatan och den andra är Nordic Wellness som öppnar ett gym i gatuplan på Drottninggatan. Hufvudstaden kommer dessutom att låta sitt eget coworkingkoncept Cecil bli en hyresgäst i kvarteret. Det första Cecil Coworking öppnade i Stockholm i början av 2021 och är mycket populärt bland små och medelstora företag som prioriterar ett premiumläge, kvalitet i detaljerna och personlig service.

– Vi är mycket glada över att kunna presentera tre nyckelkoncept som kommer att tillföra ett stort värde för de kontorshyresgäster som flyttar in. Bra mat i en trevlig miljö och ett gym inom kvarteret är sådant som många hyresgäster efterfrågar och som bidrar till att skapa mer liv och puls i Fredstan. När vi adderar vårt eget koncept Cecil Coworking skapas också en större flexibilitet för kontorshyresgästerna i kvarteret, säger Fredrik Ottosson, chef affärsområde Göteborg, Hufvudstaden.



Stureplansgruppen, som under det senaste året gjort flera stora satsningar i Göteborg, försäkrar sig nu också om ett toppenläge för en kommande restaurang i Kvarteret Johanna. Restaurangverksamheten kommer att disponera ungefär 1 200 kvadratmeter varav 350 kvadratmeter utgörs av en takterrass. Restaurangen får en egen entré från Södra Hamngatan.

– Vi ser verkligen fram emot vårt nya projekt på en ikonisk restaurangadress i stan. Nu börjar vi planera för en restaurang som kommer att bli en livlig samlingsplats, såväl inne som ute på takterrassen. Att få fortsätta vara en del av Göteborgs restaurangliv, att jobba med Hufvudstaden och att sätta en riktigt bra krog på kartan ska bli fantastiskt, säger Vimal Kovac, grundare och ägare, Stureplansgruppen.



Nordic Wellness, som startade 1997 i Göteborg, är idag en av Nordens största träningskedjor med över 300 träningsanläggningar i Sverige. Deras olika koncept har lockat många träningssugna till gymmen i Göteborg och nu startar planerna för öppningen av det 750 kvadratmeter stora gymmet i Kvarteret Johanna.

– Det kändes helt självklart för oss att säkra en lokal i det nya Kvarteret Johanna. Många nya företag kommer att flytta in och deras medarbetare vill ha en möjlighet att träna i anslutning till arbetsdagen. Det ska vi erbjuda dem via vår klubb som innehåller både ett gym och lokaler för gruppträning av olika slag, säger Magnus Wilhelmsson, vd på Nordic Wellness.



Beslutet att öppna en cirka 3 000 kvadratmeter stor Cecil Coworking i Kvarteret Johanna gör att Hufvudstadens kontorserbjudande i Göteborg blir ännu mer flexibelt. Kunder kommer att kunna välja mellan traditionella kontor, ett nyckelfärdigt Redo-kontor eller ett medlemskap i den nya coworking-anläggningen.

– Med en Cecil Coworking i kvarteret ökar vi inte bara flexibiliteten för anläggningens medlemmar utan också för alla kontorshyresgäster i kvarteret. Här kan man vid behov hyra extra arbetsplatser för ett större projekt, boka in en konferens eller ett mötesrum när det tillfälligt kan vara fullt i de egna lokalerna, avslutar Fredrik Ottosson.

Ämnen